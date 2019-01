Von kreativ bis grotesk: Belebender Dreiklang

ROTHENBURG - Bereits zum vierten Mal veranstaltete der Verein Grenzkunst am Wochenende seinen „KunsTraum“ in den von der Projektschmiede angemieteten Räumlichkeiten des Bilderleistenherstellers Biedermann. Und einmal mehr geriet der dreitägige Mix aus Elektronischer Tanzmusik, Rock und Rock ‚n‘ Roll sowie einer abschließenden Theateraufführung zu einem großen Erfolg.

Flogen am Freitag noch flinke Finger über Player und Platten, explodierten am Samstag schon rockige Röhren, sprangen begeisternde Soli wie schrammende Riffs in Richtung Publikum und fetzten wuchtige Melodien ohne Atempause über Tastaturen. Am Sonntag dann schlussendlich abgelöst von einem gleichzeitig urkomisch-grotesken wie anregenden und zutiefst gesellschaftskritischen Theaterstück.

Ja, auch die inzwischen vierte Ausgabe des „KunsTraums“ hatte wieder so einiges zu bieten und brachte wärmende Ideen in die winterliche Kulturstarre. Und die wurden zum wiederholten Male auch prima angenommen. „Wir können mit allen drei Tagen sehr zufrieden sein“, zogen die Grenzkünstler ein positives Fazit. Großer Dank gelte darüber hinaus den Verantwortlichen und Mitarbeitern der Projektschmiede sowie der Familie Biedermann, welche den „KunsTraum“ überhaupt erst wieder möglich gemacht hätten.

Besonders freute man sich von Veranstalterseite über die Wiedereingliederung der Theateraufführung ins Programm. Mit „Auf hoher See“ von Slawomir Mrozek kehrte in diesem Jahr das Ludwigsburger Theaterkollektiv, bestehend aus den Schauspielern Peter Schurz, Pascal Grupe und Carmen Fahlbusch, Regisseurin Leonie Friedel und Dramaturgin Laura Jäger, zurück nach Rothenburg und sammelte gleich eine ganze Menge Applaus ein.

Herrlich überspitzt und überzeichnet lieferten sich die Protagonisten des Stücks in pointierten Dialogen einen überaus unterhaltsamen Schlagabtausch darüber, wer von ihnen als erster und zur Rettung der anderen beiden nach einem Schiffbruch verspeist werden soll. Eine kurzweilige, temporeiche und mit herrlich-komischen Wendungen versehene Darbietung.

In Sachen Darbietung hatten zuvor auch schon Tim Freitag, Chris Kunz, Spectralist und Home Alone ziemlich feine Klangkunst auf die „Kuns-Traum“-Bühne gezaubert und den lichttechnisch kreativ in Szene gesetzten Raum in ein fröhlich-chaotisches Tanzhaus verwandelt.

Das blieb es auch bei den höchst-experimentierfreudigen „Down with the Gypsies“, die am Samstag sphärische Klänge in ihren anspruchsvollen Progressive-Rock mixten, ehe im Anschluss die Stoner-Rockband „Zeremony“ – salopp formuliert – mal so richtig loslegte und gemeinsam mit dem Publikum für eine schweißtreibende, musikalische Eskalation sorgte.

Träumerisch-melancholisch

Etwas ruhiger hatten es zuvor Andreas Wolf, Jonathan Ziegler und Kenta Wohlfahrt angehen lassen, die mit lässig-coolen Akustik- und Folk-Covern die Zeit ein wenig anhielten und den Abend in träumerisch-melancholischer Wohnzimmeratmosphäre beginnen ließen.

Für den Grenzkunst-Verein geht es nach diesem gelungenen Jahresauftakt nun bereits in die Vorbereitungen für die inzwischen siebte Ausgabe des Sundowner-Festivals im Rothenburger Wildbad. Erst recht eine feste Größe also.

