"Von Natur zu Natur": AnRa präsentiert neue Kollektion

Rothenburger Mode im Lotosgarten vorgeführt - vor 38 Minuten

ROTHENBURG - Inmitten des Lotosgartens mit asiatischen Pflanzen, Teichen, Bachläufen und kleinen Wasserfällen zeigte das Rothenburger Modeunternehmen AnRa seine aktuelle Sommerkollektion und einen Ausblick auf Herbsttrends.

Der asiatische Wassergarten der Keramik-Werkstatt Leyk mit Café wurde zur Bühne: für Mode nach Maß aus der Rothenburger Manufaktur von AnRa – der Stil wirkt harmonisch und fällt positiv auf. © Schäfer



Die große Besucherresonanz und die positiven Rückmeldungen vieler Teilnehmer zeigte deutlich den Erfolg dieser Veranstaltung, die schon im letzten Jahr einen gelungenen Einstand hinlegte.

Unter dem Motto "Von Natur zur Natur" präsentierten die Models (Mitarbeiterinnen und Freunde) fließende Leinenkleider in Uni und im Blumendruck sowie leichte Röcke und Blusen aus Baumwolle und Bambus-Seide – allesamt Naturstoffe für heiße Tage und angenehm auf der Haut zu tragen. Der Schnitt reicht von lässig-leger bis zu figurbetont.

Von Berlin nach Rothenburg

Die modischen Neuheiten für den Herbst hat Anett Perner kürzlich auf der "Fashion Week" in Berlin internationalen Händlern und Vertretern der Modeindustrie vorgestellt und jetzt erstmals in Rothenburg.

Die Palette reicht hier vom dünnen Merino-Jersey aus dem die Pullover genäht sind bis zu Gewebe mit verschiedenfarbigen Seiten in Pünktchen oder floralem Muster. Auch weiche Merinostoffe sind angesagt, aus denen Kostüme und Jacken genäht wurden. Die Merino-Stoffe werden überwiegend in Deutschland und Italien gestrickt.

Weitere Künstler untermalen das Ereignis

Die Modenschau bei Kaffee und Kuchen im Lotosgarten war ein informatives und geselliges Ereignis. Nina Stein ergänzte die Mode-Kollektion mit handgefertigtem Halsschmuck aus edlen Steinen und Perlen. Musikalisch Akzente setzte die gebürtige Amerikanerin und Wahl-Rothenburgerin Amelia Hansen am Klavier. Mit ihren ansprechenden Liedern, gepaart mit inhaltsvollen Texten, rundete sie die Modenschau klangvoll ab.

Auch die "Nähkids" hatten ihren großen Auftritt mit eigenen Kreationen. Über siebzig Kinder haben seit November ihren "Nähführerschein" im AnRa-Kreativcafé erworben und ihre Kenntnisse in Näharbeiten umgesetzt. Männer und Jungen zeigten maßgeschneiderte Hemden, die wie angegossen sitzen. Das Publikum quittierte die Vorführungen mit Applaus und drückten ihre Anerkennung aus, dass AnRa die Finalrunde beim Großen Preis des Mittelstandes erreicht hat.

Die Arbeit zahlt sich aus

Individualistische Macherin: Anett Perner © Schäfer



Anett Perner erhielt kürzlich bei einem feierlichen Empfang in Erlangen die Urkunde aus den Händen des Kuratoriumsvorsitzenden der Oskar-Patzelt-Stiftung, Christian Wewezwow und Servicestellenleiter Markus Zahner. Von über 5000 nominierten Un­ternehmen und Organisationen konn­ten in diesem Jahr 21 aus Mittelfranken die Finalrunde erreichen. "Dass wir nominiert sind, ist ein schönes Zeichen der Wertschätzung", sagt Anett Perner. Der Kompetenzpreis, der "Oskar des Mittelstandes", wird am 15. September in Würzburg verliehen.

Klappern gehört zum Handwerk, um auf sich aufmerksam zu machen. Die Modenschau für die Herbst- und Winterkollektion findet am 16. Ok­tober unter dem Motto "AnRa zeigt Klasse auf der blauen Terrasse" im "Hirschen". Einige Handmade-Kollegen, Handwerker, Künstler und Produzenten regionaler Produkte werden sich gemeinsam präsentieren.

sis