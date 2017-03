Dr. Markus Hirte, Leiter des Mittelalterlichen Kriminalmuseums: Ich bin in Weimar/Thüringen, also einem Kernland der Reformation, geboren und aufgewachsen und habe deshalb schon regional eine enge Verbindung zu Martin Luther. Bereits als Kind standen bei mir Besuche auf der Wartburg bei Eisenach hoch im Kurs. Zudem bin ich Protestant und habe dadurch auch konfessionell eine Bindung zum Reformator. Mein Lieblingszitat von Luther lautet: ,Wer bekommt, was er mag, ist erfolgreich. Wer mag, was er bekommt, ist glücklich.‘ Ich halte ihn für eine der bedeutendsten Persönlichkeiten des letzten Jahrtausends und habe höchsten Respekt vor seiner Lebensleistung und geistigen und geistlichen Brillanz. Luther ist für mich ein Mensch mit Stärken und Schwächen und ich versuche deshalb nicht über ihn zu urteilen. Gleichwohl gibt es Äußerungen von ihm, etwa zu Juden oder zu Frauen, die ich so nicht teilen kann. © mes