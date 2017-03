Was bekannte Rothenburger über Martin Luther denken

Kurzbeschreibung: Bis zum 31. Oktober 2017 erinnert die Evangelische Kirche in Deutschland mit Hunderten von Veranstaltungen an den Thesenanschlag Martin Luthers 1517 in Wittenberg. Dieses Ereignis gilt als Beginn der Reformation, die zur Abspaltung der evangelischen von der katholischen Kirche führte.

Themenarchiv 500 Jahre Reformation