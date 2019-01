Was wohl dabei rauskommt?

ROTHENBURG - Noch unklar ist der Ausgang der artenschutzrechtlichen Prüfungen zur Umsetzung des bestehenden Philosophenweg-Bebauungsplans. Stadtbaudirektor Michael Knappe rechnet bis etwa Mai mit einem Ergebnis.

Ernsthafte Käufer von Bauplätzen im Philosophenweg – angeblich drei an der Zahl – müssen sich weiter gedulden. Foto: Schäfer



Der besondere Artenschutz, der seine Wurzeln im EU-Umweltrecht hat, hat in den letzten Jahren eine verfahrensrechtliche Aufwertung erfahren und ist daher in umweltrelevanten Genehmigungsverfahren gründlich zu behandeln. Ziel des Artenschutzes ist es, dem vom Menschen ausgelösten Artenrückgang von Tieren und Pflanzen entgegenzuwirken.

In der Praxis wird zum Thema des Umgangs mit dem besonderen Artenschutz ein eigenständiges Dokument, die sogenannte spezielle artenschutzrechtliche Prüfung vorgelegt. In einem ersten Schritt wird der relevante Wirkraum bestimmt und die konkreten naturräumlichen Gegebenheiten berücksichtigt. Zugleich erfolgt eine Erfassung des Arteninventars durch Begehung und Auswertung vorhandener Erkenntnisse. Sofern artenschutzrechtliche Konflikte möglich erscheinen, hat eine Bewertung der Betroffenheiten zu erfolgen.

Ist trotz Berücksichtigung eines Maßnahmenkonzepts davon auszugehen, dass mindestens ein Verbots­tatbestand erfüllt ist, wird ein Ausnahmeverfahren notwendig. Hier wäre dann der Nachweis zu führen, dass das Vorhaben im überwiegenden öffentlichen Interesse liegt, dass zumutbare Alternativen nicht existieren und auch der Erhaltungszustand der Population einer Art sich durch die Ausnahme von dem Verbot nicht verschlechtert.

Eine Bürgerinitiative hatte Ende letzten Jahres die von der Verwaltung und einer Stadtratsmehrheit geplante Umsetzung des 2009 beschlossenen Bebauungsplans zur weiteren Bebauung des Philosophenweges verhindert. Der Tagesordnungspunkt wurde abgesetzt und damit fiel auch das von der Verwaltung angestrebte Vorhaben flach, in nichtöffentlicher Sitzung über den Verkauf der ersten drei Grundstücke in diesem Bereich zu entscheiden.

Den Stadtrat holt jetzt die Tatsache ein, dass in Plan- und Genehmigungsverfahren die Anforderungen an arten- und naturschutzrechtlichen Beiträge erheblich gestiegen sind und er neun Jahre hat verstreichen lassen. Was nun zu Problemen im Projektverlauf führt. Das Stadtbauamt hat ein Fachbüro für Faunistik und Landschaftsökologie mit der Erfassung und Bewertung von Fauna und Flora sowie zu den Aufgabenstellungen des Arten- und Gebietsschutzes beauftragt. Neue Aufschlüsse erhofft man sich auch von einem Fachbüro für Archä­o­logie über den sogenannten „Toppler-Wall“. „Wir sind alle gespannt, was da rauskommt“, sagt Michael Knappe.

