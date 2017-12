Wettringen: Betrunkener beißt Polizisten dienstunfähig

33-Jähriger wollte flüchten und verletzte dabei Streifenbeamte - vor 3 Stunden

ROTHENBURG - Gewalteskalation in der Nacht nach Heiligabend: Ein 33-Jähriger griff bei Wettringen im Landkreis Ansbach zwei Polizisten an. Erst weitere Streifen konnten die Wut des Mannes bändigen.

Ein Verkehrsteilnehmer rief die Polizei, weil er einen offensichtlich betrunkenen Mann in der Nähe einer Kreuzung bei Insingen liegen sah. Eine Streife, die ausrückte um ihn zu suchen, fand ihn in Begleitung einer Freundin auf einem Feldweg bei Wettringen. Hilfe wollte der Mann trotz seiner 1,7 Promille Atemalkohol nicht. Er litt unter "starken Stimmungsschwankungen und äußerte konkrete Suizidgedanken", teilt die Polizei mit.

Der 33-Jährige wollte flüchten und griff dabei die zwei Polizisten an, in einer Pressemitteilung ist von "erheblicher Gewaltanwendung" die Rede. Einer der Beamten wurde demnach ins Bein gebissen und erlitt Kratzwunden am Hals, sein Kollege zog sich kleinere Schnittwunden am Hals zu. Beide Polizisten mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Weitere Streifen, die zur Festnahme des Mannes hinzugezogen wurden, stellten ihn. Nach einer Blutentnahme wurde er in eine Fachklinik eingewiesen. Gegen den 33-Jährigen laufen jetzt Verfahren wegen eines tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

Anmerkung der Redaktion: Generell berichten wir nicht über Selbsttötungen, außer sie erfahren durch die gegebenen Umstände besondere Aufmerksamkeit. Der Grund für unsere Zurückhaltung ist die hohe Nachahmerquote nach jeder Berichterstattung über Suizide. Wenn Sie sich selbst betroffen fühlen, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge.

Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie 24 Stunden am Tag Hilfe und Beratung. Alternativ könne Sie sich auch an den Krisendienst Mittelfranken unter der Tel.-Nr. 0911 4248550 wenden. Durch die Möglichkeit von Hausbesuchen in ganz Mittelfranken und durch persönliche Gespräche (ohne Wartezeit und Terminvergaben) ergänzt der Krisendienst das Angebot der Telefonseelsorge.