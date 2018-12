Zahlen und Wahl im Blick

ROTHENBURG - Bei seiner letzten Sitzung im alten Jahr mit Striffler-Plätzchen und Adventslicht erhöhte der Stadtrat noch die Friedhofsgebühren, erstattete dem Toppler Theater einen Teil des Personal- und Sachaufwandes und gewährte den Sportvereinen in bewährter Tradition Zuschüsse zu den Nutzungskosten für die Dreifachturnhalle des Schulverbandes Valentin-Ickelsamer-Mittelschule.

Über den Dächern von Rothenburg ist Ruh’: Ein Jahr der intensiven Stadtentwicklungsarbeit geht zu Ende. © Schäfer



Akzente setzten auch die Weih­nachtsansprachen, in denen sich die im Stadtrat vertretenen Fraktionen bemühen, ihr eigenes Profil zu schärfen. Schon mit Blick auf die in fünfzehn Monaten stattfindenden Kommunalwahlen. Auszüge aus den Reden der Fraktionsvorsitzenden mit unterschiedlichen Schwer­punkten sind in der nebenstehenden Rubrik "Wortwörtlich" nachzulesen. Auch Oberbürgermeister Walter Hartl zog ein Fazit und schloss Perspektiven und Ausblick mit ein. Die Stadtentwicklung sei auch heuer ein großes Stück vorangekommen: "Neues wurde entwickelt, Altes bewahrt." Jahr für Jahr investiert die Stadt "sehr viel Geld in Sanierungen", so Hartl. Als Beispiel nannte er die Maßnahme am meistfotografierten Objekt in der Altstadt: dem Brunnen als einst wichtigen Teil der Wasserversorgung im historischen Plönlein-Ensemble. Ziel sei es, Rothenburg als eine Stadt zu präsentieren, "die Tradition und Innovation verbindet."

Bekanntlich könne man es nicht allen recht machen, meinte das Stadtoberhaupt. Es gebe auch immer wieder kritische Stimmen. Im kommenden Jahr werfen die Kommunalwahlen 2020 ihre Schatten voraus. Hartl startete mit einem Appell an die Mitbürger, sich zur Wahl zu stellen: "vor allem auch diejenigen, die Kritik üben." Verantwortung zu tragen und zu den Entscheidungen die unterschiedlichen Interessen abzuwägen, sei nicht einfach.

Die Verwaltung brach mit der Tradition, in der Weihnachtssitzung den Entwurf des Haushaltsplans für das kommende Jahr aufzulegen. Die Ordner werden jedem einzelnen Stadtrat persönlich zugestellt oder als Datei über das Internet. Im letzten Jahr waren viele der dicken Wälzer auf den Tischen im Sitzungssaal liegen geblieben und mussten nachgeliefert werden. Jetzt gibt es den Zustellservice für alle an die Haustür.

Kämmerer Franz Fisch erklärte kurz, dass die Verwaltung schwer daran gearbeitet habe, die Eckpunkte des Stadtrates zu erfüllen, insbesondere was die Verschuldung anbelangt. Man werde aber wohl nicht umhinkommen, die 2019 geplanten Investitionen – wenn auch abgespeckt – nochmals mit Kreditmitteln zu finanzieren. Diese liegen mit rund 3,5 Millionen Euro bei 38,6 Prozent des Vermögenshaushalt-Volumens. Erst ab 2021 rechnet der Kämmerer mit einer Rückführung der Verschuldung, "wenn keine neuen größeren Bauvorhaben durchgeführt werden." Die Kosten für den Hochschul-Campus sind als finanzielle Belastung für den Stadtsäckel dazugekommen und ab 2019 schlägt auch die neue Kindergartengruppe zu Buche.

Positiv wirkt sich die Rückzahlung eines Kredits aus. Damit fällt im nächsten Jahr eine Tilgungsleistung von immerhin 220000 Euro weg, so dass unterm Strich noch eine freie Finanzspanne von über einer halben Million Euro erwirtschaftet werden kann. 2019 ist eine Verpflichtungsermächtigung zu Gunsten des Haushaltsjahres 2021 vorgesehen zur Anschaffung einer neuen Drehleiter für die Feuerwehr. Nach der Weih­nachtspause wird sich der Stadtrat eingehend mit dem städtischen Haushalt befassen und daran gemessen werden, was vorab vollmundig verkündet wurde. Beim Spagat zwischen Schuldenabbau und nachhaltiger Stadtentwicklung stellt sich schnell die nüchterne Realität im Amt ein.

Bei der Freigabe von vierzig Terminen für Öffnungszeiten von Geschäften an Sonn- und Feiertagen stimmte SPD-Stadtrat Dr. Günther Strobl als Einziger gegen die vorgeschlagene Ausweitung. Mit der Begründung: Die Sonntagsruhe für die Familie müsse vor dem Kommerz geschützt werden.

