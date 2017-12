Zukunft des Wildbads ist Thema bei der Herbstsynode

ROTHENBURG - Dem kollektiven Aufatmen, dass das Wildbad als Ergebnis heftiger Diskussionen in kirchlicher Trägerschaft bleibt, müssen weitere Schritte für ein nachhaltiges Wirtschaften als zentrale Zukunftsaufgaben folgen.

Der Landesbischof (v. li) und sein Finanz-Tandem: Dr. Erich Barzen und Joachim Pietzcker. © Schäfer



Die für den Kirchenkreis Ansbach-Würzburg zuständige Regionalbischöfin, Gisela Bornowski, sieht die Dinge realistisch. "Wir müssen uns darum kümmern, dass das Wildbad gut aufgestellt bleibt und sein Profil weiter schärft durch prägende Akzente", sagte sie im Gespräch am Rande der Herbstsynode in Amberg. Trotz aller Anstrengungen hält sie es aber für unwahrscheinlich, das Haus mit einer schwarzen Null führen zu können. Aber das Wildbad sei kein besonders außergewöhnlicher Problemfall in der Landeskirche. Aufgrund der getätigten Investitionen in Höhe von 1,6 Millionen Euro in den letzten drei Jahren in die Modernisierung und Renovierung der Zimmer, sieht sie zu diesem Zeitpunkt keinen weiteren Investitionsbedarf.

"Dass ir­gendwann das Dach saniert werden muss, ist ein Totschlag-Argument". Solche Einwände seien für den kreativen Prozess in einer Diskussion wenig hilfreich. "Wenn am Tagungshaus in Tutzing das Dach repariert werden muss, ist das auch eine Riesenmaßnahme. Oder wenn im München am Landeskirchenamt die Flachdächer-Sanierung ansteht, ist das finanziell ebenfalls kein Pappenstil." Die Regionalbischöfin würdigte ausdrücklich die Bemühungen des Wildbad-Personals, einen stärkeren Anteil der anfallenden Kosten aus dem laufenden Betrieb zu erwirtschaften. Diese Steigerung merke man auch.

Finanzen im Vordergund

Im Zusammenhang mit innerkirchlichen Umgangsformen war das Wildbad immer wieder Thema auf der Synode. Robert Karr nutzte sein Rederecht als Synodaler, um eine klare Position zu beziehen: "Wenn wir eine kommende Kirche werden oder bleiben wollen, dann brauchen wir das Wildbad. Und jeder, der das Haus kennt, ist sich bewusst, dass so eine Einrichtung nicht verkauft werden darf, sondern Unterstützung braucht." In der Diskussion um das Wildbad habe man den Eindruck gewinnen können, bei der Kirche wären finanzielle Überlegungen im Vordergrund gestanden und weniger die geistliche Arbeit. Als Mitglied der Landessynode und des Beirats war Robert Karr im Vorfeld in den Entscheidungsprozess einbezogen. Lediglich der Name des möglichen Investors wurde zunächst noch unter Verschluss gehalten, wie er sagte.

Der lokal verankerte Unternehmer Dr. Peter Hahn hatte weitreichende Zugeständnisse in Aussicht gestellt, Hotelbetrieb und kirchliche Aktivitäten miteinander zu vereinbaren. "Er war sogar bereit, eine Grundschuld einzuräumen, für alle seine Verpflichtungen", erklärte der Finanzchef der Landeskirche, Dr. Erich Barzen, der früher in einem börsennotierten Industrieunternehmen tätig war, bevor er in die Kirche wechselte. Ein solches Maximum an Verbindlichkeit wie im Fall des Bad Windsheimer Geschäftsmannes habe er in anderen Transaktionen noch nicht erlebt. Aus den ersparten Aufwendungen für die Immobilie Wildbad hätte man nach seiner Ansicht "die Fortsetzung der kirchlichen Aktivitäten vor Ort finanzieren können". Für den kirchlichen Finanzchef ist das Wildbad „eine schwierige Immobilie“, auch wenn sie momentan in einem "ordentlichen Zustand" sei.

Nach Protesten einer breiten Öffentlichkeit entschied sich der Landeskirchenrat am Ende seines Prüfungsverfahrens schließlich gegen einen Verkauf. Die Sondierungsgespräche stellte der Landesbischof nun so dar, dass man größtmögliche Transparenz habe walten lassen. Man habe auf ein Angebot reagieren müssen und in Kauf genommen, dass noch während der Prüfung eine Diskussion losbrach, bei der häufig gemutmaßt wurde, dass der Verkauf längst feststehe, so der Landesbischof. Es sei verständlich, dass schnell Aufregung herrsche und Verlustängste hochkämen, "wenn irgendwo über Veränderung nachgedacht wird". Aber zeitweise standen die verantwortlich Handelnden im Fadenkreuz der Debatte.

