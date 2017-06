Zum Zehnjährigen: Kurzweilige Geschichte und Psycho-Thriller

ROTHENBURG - "Es ist schön nach zehn Jahren mit dem Ursprungsstück ans Topplertheater zurückzukehren" freut sich Regisseur Reiyk Bergemann, der mit seinem Ensemble im Endspurt der Proben steckt, denn am 17. Juni ist Premiere.

Regie von Reiyk Bergemann (rechts) mit Matthias Klösel (links), Thomas Karl Hagen und Adelheid Bräu. © diba



Jubiläum zu feiern nach einem Jahrzehnt ist ein großartiger Erfolg für die Profi-Theaterbühne. Auf die zweite Premiere bereitet sich die fernsehbekannte Schauspielerin Gerit Kling als ihr Regie-Debüt mit einem Ayckbourn-Stück vor.

Es war dem Engagement Einzelner und glücklichen Umständen zu verdanken, dass es unter Trägerschaft des Kulturforums 2008 zur Gründung des Toppler-Theaters kam. Zu den richtigen Leuten fand sich die passende Örtlichkeit: der reizvolle, romantische Innenhof des ehemaligen Dominikanerinnenklosters. Die nur 140 Plätze im Freien sorgen für den intimen Charakter und das besondere Erlebnis. Rothenburg hat zwar mit dem Festspiel und den Hans-Sachsern traditionell ein Volksschauspiel und eine Laienbühne aufzuweisen, aber es fehlte an einem professionellen Theaterbetrieb wie in den Nachbarstädten. Diese Lücke ist erfolgreich geschlossen worden, was nicht so einfach war und viel mit ehrenamtlichem Engagement zu tun hat, um Kosten zu sparen.

Der neue Toppler

Die Frage war, ob es gelingen würde nochmal eine Chance zu nutzen, die 1953 bis 1956 schon mal geboten wurde mit dem damaligen hiesigen Burgschauspiel unter Erich Krempin, der letztlich zu wenig unterstützt wurde und dem Ruf Dinkelsbühls folgte, woraus sich dort das heutige Landestheater entwickelte. Die Rothenburger dürfen gespannt sein auf einen "neuen" Toppler. Bergemann: "Wir haben den Text nochmal komplett überarbeitet und vor allem von allzuviel historischen Daten entfrachtet, was für ein kurzweiligeres Stück sorgen dürfte!" Der Titel lautet unverändert "Toppler – oder der Versuch sich die ganze Welt untertan zu machen". Mit dem aus seiner Feder stammenden Toppler-Stück hatte Bergemann im Startjahr einen entscheidenden Grundstein gelegt.

Aus dem alten dreiköpfigen Ensemble ist lediglich Martin Klösel (aber in neuer Rolle) dabei, die zwei neuen sind Adelheid Bräu und Thomas Karl Hagen (beide erstmals auf der Rothenburger Bühne). Und Franziska Krause aus Berlin ist als Regieassistentin unentbehrlich. Die Stimmung bei den Proben ist gut und die Aufgabe empfinden alle als sehr reizvoll. Für das "weitgehend naturbelassene” (so Bergemann) Bühnenbild und die Kostüme sorgt Valerie Lutz aus Lindau. Ihre Anforderung sieht sie in der „Belebung des alten Gemäuers an diesem wunderschönen Ort.” Es gelte der Handlung entsprechend eine Probebühne anzudeuten: „Dazu gibt es Überraschungen mit denen man in die Zeit abtauchen kann, wozu auch Kostümversatzstücke dienen sollen”. Alles, was man an historischer Gegebenheit vorfindet, werde man einsetzen, auch die begehbare Mauer und den Garten.

Steigende Spannung

Das Ensemble ist nach intensiven Rollenstudium jetzt dabei auf der Orginalbühne die Feinheiten abzustimmen und die letzten Tage steigt erfahrungsgemäß die Anspannung.

Gerit Kling als neue Regisseurin (kürzlich auf der Topplerbühne). © diba



Geprobt wird nun täglich, denn heute in einer Woche muss alles perfekt klappen. Und zwischendurch hatte Regisseur Reiyk Bergemann auch noch mit den Festspielaufführungen an Pfings-ten sowie den vorausgehenden Proben viel Arbeit. Vom 17. Juni bis zum 8. Juli 2017 wird das neugefasste "Toppler“-Stück dann siebzehnmal zu sehen sein. Mit der zweiten Eigenproduktion kommt der bekannte Psycho-Thriller "Falsche Schlange“ von Alan Ayckbourn im Juli auf die Rothenburger Bühne. Die von Fernsehen und Theater bekannte Schauspielerin Gerit Kling hatte bisher bereits Gastspiele an der Topplerbühne und macht jetzt mit ihrem Regie-Debüt einmal ganz anders auf sich aufmerksam, was dem Theater erhöhte Medienaufmerksamkeit beschert wie sich Trägervereins-Vorsitzender Jürgen Klatte freut.

Die herausragende Besetzung mit den drei Schauspielerinnen Petra Kleinert, Mackie Heilmann und Astrid Rashed trägt ebenso dazu bei, denn viele kennen diese Namen aus beliebten aktuellen Fernsehserien und Filmen. Gerit Kling hat diese „schönsten Kammerfreilichtspiele Bayerns” (so der Bayerische Rundfunk) ins Herz geschlossen und "als etwas ganz Besonderes” wie sie sagt, entdeckt: "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe an diesem kleinen, aber so feinen und authentischen Theater, wo Zuschauer und Schauspieler sehr intim zusammen sind”. Premiere dazu wird am 26. Juli sein, gespielt wird 25mal bis zum Saisonende 26. August. Einige Gastspiele stehen im Juni und Juli auf dem Spielplan, darunter eine konzertante Aufführung und ein "musikalischer Kurzurlaub“ neben dem Solostück "Jekyll und Hyde“ sowie wie jedes Jahr einer Hans-Sachs-Aufführung. Meilensteine Das erste Jahrzehnt Toppler Theater zu schaffen, war ein oft steiniger Weg, manchmal habe man nicht gewusst wie es weitergeht, sagt die Theaterleitung.

Die staatliche Anerkennung und Förderung stellte einen Meilenstein dar – neben den privaten Sponsoren sowie der großen städtischen Unterstützung und Start-Hilfe der Sparkasse Rothenburg. Ohne den Einsatz vieler Ehrenamtlicher und einem rein ehrenamtlich tätigen dreiköpfigen Leitungsteam im Trägerverein Kulturforum e.V. wäre das Vorhaben nicht zu stemmen gewesen.Nun aber lässt der große Zuspruch aus der Region die Theatermacher hoffnungsvoll ins zweite Jahrzehnt gehen. Geschäftsführer Erich Landgraf: "Der Erfolg ist nicht zum Ausruhen da, sondern zur Neubesinnung, wie man auch künftig bestehen kann“.

Dass man beim Start 2008 einen so namhaften Unterstützer wie den in Rothenburg gebürtigen Dramatiker und Schauspieler Klaus Pohl vom Wiener Burgtheater zur Seite hatte, gehörte zu den glücklichen Umständen. "Auch für 2018 haben wir wieder eine sehr gute Besetzung und Regie zu erwarten“, freut sich die Theaterleitung – das Toppler Theater habe sich in Schauspieler- und Regiekreisen einen guten Ruf erarbeitet, betont Jürgen Klatte. Man schätze den fast „familiären Umgang”. Das Publikum darf sich auf ein vielseitiges und anspruchsvolles Programm in der Jubiläums-Spielsaison freuen.

diba