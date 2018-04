Zwei Betrunkene mit Rasenmäher-Traktor auf Abwegen

46-jähriger Fahrer hatte über zwei Promille - Motorsense entwendet - vor 1 Stunde

ROTHENBURG - Zwei Betrunkene machten am Samstagabend die Staatsstraße von Rothenburg in Richtung Geslau unsicher. Die beiden waren mit über zwei Promille auf einem Rasenmäher-Traktor unterwegs. Eine Motorsense hatten sie auch noch im Gepäck. Die Polizei ließ nicht lange auf sich warten.

Am Samstagabend sahen Zeugen die beiden Betrunkenen mit ihrem Rasenmäher-Traktor auf der Staatsstraße von Rothenburg in Richtung Geslau auf Höhe der Wachsenberger Steige und alarmierten die Polizei.

Bei einer Kontrolle stellte sich heraus, dass ein erheblich betrunkener Mann aus Nürnberg das unbeleuchtete Gefährt gesteuert hatte. Dies teilte die Polizei in ihrem Pressebericht mit. Als Sozia hatte der Mann eine ebenfalls stark betrunkene 50-jährige Ansbacherin aufgeladen. Ein Alkoholtest bei dem 46-jährigen Fahrer ergab einen Wert von über zwei Promille.

Die Polizisten leiteten daraufhin ein Strafverfahren ein, da der Fahrer auf öffentlichem Grund unterwegs war und somit den Verkehr gefährdete.

Allerdings war das noch nicht alles. Denn die beiden hatten keinen Nachweis, dass der Rasenmäher Marke Viking und eine mitgeführte Motorsense Marke Husquarna ihnen gehörten. Die Beamten stellten daraufhin die Gegenstände wegen des Verdachts auf Diebstahl sicher. Wer also Rasenmäher oder Sense vermisst, sollte sich mit der Polizei in Rothenburg in Verbindung setzen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.