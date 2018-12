RTL enthüllt: Bastketball-Profi Andrej Mangold ist neuer Bachelor

KÖLN - Schmalzige Anmachsprüche und lustige Flirts: Ab Januar geht die neunte Staffel der RTL-Kuppelshow "Der Bachelor" an den Start - und der Sender hat bereits jetzt ein ganz brisantes Geheimnis gelüftet: Profi-Basketballer Andrej Mangold wird der Rosenkavalier sein, um den sich alles dreht.

Das Geheimnis ist gelüftet: Profi-Basketballer Andrej Mangold ist der neue RTL-Bachelor und wird ab 2019 die Rosen verteilen.



Ab Januar lässt RTL bei der Kuppelshow "Der Bachelor" die Herzen wieder höher schlagen. Doch eine besonders wichtige Frage, stand bisher noch völlig ungeklärt im Raum. Wer ist denn der Mann, um den sich die Frauen streiten sollen? Am Montag wurde das Geheimnis nun endlich gelüftet. Der 31-jährige Profibasketballer, Andrej Mangold, aus Hannover darf sich "Bachelor 2019" nennen.

"Ein Lächeln zum Dahinschmelzen, ein Body zum Schwachwerden und Charme bis über beide Ohrläppchen - welche Frau kann da widerstehen?", wird er von RTL angepriesen. Wer aber ist der neue Rosenkavalier? Seine große Leidenschaft sind Bälle, bereits seit seinem fünften Lebensjahr spielt Mangold Basketball. 2014 wurde er in den Kader der deutschen Basketball Nationalmannschaft berufen. Nebenbei hat der gelernte Versicherungskaufmann mit "Das Kaugummi" auch sein eigenes Unternehmen gegründet.

Auf nach Mexiko

In Sachen Liebe ist der 1,90 Meter große Mann noch nicht all zu lange allein: Seine letzte Beziehung soll laut dem Sender erst Anfang 2018 gescheitert sein. "Mit Social Media ist das Kennenlernen heute so schnell geworden, das finde ich sehr schade", sagt der Basketballer gegenüber RTL. Jetzt will er mit Hilfe der Kuppelshow eine neue Partnerin finden. "Wenn man die Chance hat, über einen längeren Zeitraum hinweg abseits vom Alltag Frauen intensiv kennen zu lernen, so ganz ohne Nebengeräusche, das finde ich sehr spannend!", so der 31-Jährige.

Doch RTL enthüllt noch noch ein weiteres Geheimnis: Zum ersten Mal wird es für die 20 Single-Ladies und den Bachelor nämlich nach Mexiko gehen.

