Rugby mit Magie: Quidditch gibt es nicht nur bei Harry Potter

Die Kelpies Bamberg treffen sich jede Woche zum Training - vor 1 Stunde

BAMBERG - Quidditch? Das ist der Sport in der von J. K. Rowling erschaffenen Zauberwelt um Harry Potter. Eine Welt, die viele verzaubert hat. Wer also die Chance hat, einmal im Leben Quidditch zu spielen, möge nicht Nein sagen – Magie hin oder her.

Ein Team besteht aus sieben Spielern, wovon höchstens vier das gleiche Geschlecht haben dürfen. Jeder Spieler muss während des Spiels einen Besen zwischen den Beinen haben – zu jeder Zeit. © Matthias Merz



Ein Team besteht aus sieben Spielern, wovon höchstens vier das gleiche Geschlecht haben dürfen. Jeder Spieler muss während des Spiels einen Besen zwischen den Beinen haben – zu jeder Zeit. Foto: Matthias Merz



Die gesamte (kostenpflichtige) Ausgabe ist seit Freitag, 18 Uhr, zu erreichen. Die Themen sind diesmal unter anderem:

****Hier gehts zur KOSTENFREIEN Geschichte über Quidditch****

* Vor Ort: Mit Nadel und Faden kreieren die Schüler der Nürnberger Modeschulen Klamotten jenseits der Stange

* Sport: An dieser Stelle präsentieren wir Videos in Zusammenarbeit mit der Hochschule Ansbach - diesmal stellen wir die Sportart Fechten vor

* Tier-Serie: Ihre Kinder liegen Ihnen dauernd damit in den Ohren, dass sie endlich ein Haustier möchten - und Sie wissen nicht, welches in Frage kommt? Wir haben vielleicht die Lösung und stellen diesmal den Zwerghamster Willy vor

Sie kennen SamSon noch nicht? Dann schnuppern Sie mal in die kostenlose Sonderausgabe rein. Darin hat die Redaktion Artikel aus vergangenen Ausgaben gesammelt.

SamSon ist das digitale Magazin der Nürnberger Nachrichten und der Nürnberger Zeitung und steht als Web-Version unter www.samson-magazin.de, als App für das iPad und neuerdings auch als Android-App zur Verfügung, jeweils mit kostenlosen Probe-Ausgaben.

Mehr Infos unter www.nordbayern.de/digitalabo.