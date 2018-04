Ruhe nach dem Sturm: Sonne findet den Weg zurück

NÜRNBERG - Nach einem traumhaften Wochenende mit Sonne satt war der Start in die neue Woche eher trüb und sogar der ein oder andere Donnerschlag hat uns daran erinnert, dass der April alles im Programm hat. Die gute Nachricht: Das Schlimmste scheint überstanden.

Nach einem trüben Start in die Woche erstrahlt die Nürnberger Burg ab Dienstag dann wieder in bestem Sonnenlicht. © NNZ



Die Nacht bleibt weitestgehend klar und bei zwölf bis 14 Grad sehr mild. Dienstag können dann morgens noch die ein oder anderen Wölkchen am Himmel die Sonne bremsen, nach und nach lockern diese aber dann auf und die Region hat ihre Portion D wieder. Im Tagesverlauf klettern die Temperaturen laut Wetter.com dann auf bis zu 21 Grad.

Für den Mittwoch müssen wir keine großen Änderungen fürchten: Viel Sonne, wenig Wolken, dazu Temperaturen um 23 Grad - so sagt es der Wetterochs voraus. Das warme Klima hat übrigens wunderschöne Auswirkungen in der Region: Die Kirschblüte in Franken befindet sich auf dem absoluten Höhepunkt und taucht die Region in ein weißes Blütenmeer:

Auch der Donnerstag kommt sonnig daher, kleiner Wehrmutstropfen: Tagsüber flachen die Temperaturen etwas ab, maximal sind dann "nur" bis zu 17 Grad möglich - trotzdem können die weißen Sneaker ohne schmutzige Zwischenfälle ausgeführt werden.

Vorfreude auf das Wochenende gefällig? Gerne! Freitag und Samstag scheint die Sonne tapfer weiter, nur ab und an verdecken kleine, aber harmlose Wolken den Himmel. Auch der Sonntag kann in weiten Teilen nochmal von Grillmeistern genutzt werden, erst gegen Abend können dann vereinzelt Tropfen vom Himmel fallen. Die Temperaturen pendeln sich hier zwischen 17 und 19 Grad ein - meldet der Wetterdienst von Nordbayern.de. Grill- und Badesachen also nicht zu früh verräumen...