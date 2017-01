Rutschige Straßen: Mehrere Glätteunfälle in der Region

Glücklicherweise überwiegen die Blechschäden, aber es gibt auch Verletzte - vor 3 Minuten

REGION - Schnee und Frost sorgen für vereiste Fahrbahnen im Frankenland. Am Samstag und in der Nacht auf Sonntag kam es zu zahlreichen Glätteunfällen in der Region. Dabei überwigen allerdings die Blechschäden. Verletzte gab es dennoch. Laut Polizei waren allerdings nicht immer nur die vereisten Straßen schuld.

Wegen der glatten Straßen kam es am Samstag und in der Nacht auf Sonntag in der Region zu zahlreichen Verkehrsunfällen © News5



Wegen der glatten Straßen kam es am Samstag und in der Nacht auf Sonntag in der Region zu zahlreichen Verkehrsunfällen Foto: News5



Am Samstagabend, gegen 21.25 Uhr, war eine 21-Jährige mit ihrem Auto in Birkenfeld bei Neustadt/Aisch auf der schneeglatten Straße zu schnell unterwegs. Sie kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Hauswand. Die junge Frau, die alleine im Auto unterwegs war, wurde durch den Aufprall glücklicherweise nur leicht verletzt und konnte nach ambulanter Versorgung im Krankenhaus wieder entlassen werden. Den Schaden an der Hauswand und am Auto schätzt die Polizei auf etwa 3000 Euro.

Bei Zapfendorf (Landkreis Bamberg) kam eine 26-Jährige am Samstag mit ihrem Auto auf der glatten Straße ins Rutschen und krachte gegen die Leitplanke. Die Frau wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Aufgrund des Unfalls war der Wagen nicht mehr fahrbereit, den Sachschaden schätzen die Beamten auf etwa 3000 Euro.

Zwei Leichtverletzte und 19.000 Euro Schaden in Gunzenhausen

Zu einem Unfall mit vier beteiligten Autos, zwei Leichtverletzten und einem Gesamtschaden von etwa 19.000 Euro kam es am Samstag in Gunzenhausen in der Frickenfelder Straße an der Einmündung zur Weinstraße. Eine 47-Jährige wollte von der Weinstraße kommend in Richtung Gunzenhausen abbiegen und rutsche mit ihrem Wagen auf der glatten Straße auf die Gegenfahrbahn. Dort krachte ihr Wagen in das Auto einer 30-Jährigen, deren Fahrzeug ebenfalls ins Rutschen geriet und gegen den Wagen einer 25-Jährigen prallte. Dieser wiederum wurde noch auf den Pkw eines 59-Jährigen geschoben.

Ein 22-Jähriger kam am Samstag mit seinem Auto auf der Kreisstraße bei Dittenheim (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) wegen der Straßenglätte von der Straße ab und prallte gegen einen Wasserdurchlass. Der junge Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste vom BRK versorgt werden. Die Kreisstraße war zur Unfallaufnahme durch die Polizei zeitweise vollgesperrt. Den Sachschaden am Auto schätzen die Beamten auf etwa 5000 Euro.

Ebenfalls am Samstag, um 16 Uhr, war ein 20-Jähriger mit seinem VW Golf auf der Kreisstraße von Buch a. Forst in Richtung Lichtenfels laut Polizei zu schnell unterwegs. In einer Rechtskurve fuhr der junge Mann auf der glatten Straße geradeaus weiter und schlug mit seinem Auto in einen Erdwall ein. Anschließend drehte sich der Golf um die eigene Achse und blieb totalbeschädigt auf der Gegenfahrbahn stehen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurde der 20-jährige, der sich allein im Fahrzeug befand, nicht verletzt. Am VW entstand etwa 5000 Euro Sachschaden. Der Pkw wurde abgeschleppt.

Im Landkreis Hof nahm die Polizei am Samstag insgesamt fünf Verkehrsunfälle auf. Größtenteils hätten sich die Unfälle ereignet, weil die Fahrer die winterlichen Straßenverhältnisse unterschätzt hatten, heißt es in einer Mitteilung. Es blieb aber in allen Fällen bei Blechschäden, wobei die Beamten den Gesamtschaden auf etwa. 20.000 Euro schätzen.

Ohne Winterreifen unterwegs

Schadensträchtige Unfälle musste die Polizei auch auf der A9 im Raum Bayreuth bearbeiten. Die Ursache war jeweils zu hohe Geschwindigkeit bei tiefstehender Sonne oder schneebedeckter Fahrbahn.

Zwei Unfälle beschäftigten in der Nacht auf Sonntag die Erlanger Verkehrspolizei. Auf den schneebedeckten Fahrbahnen der A3 und der A73 kamen zwei Autos von der Straße ab - in einem Fall hatte der Wagen nicht einmal Winterreifen.

Oft lassen sich Fahrer auf schneebedeckten Parkplätzen auch zum Driften verleiten - allerdings lässt sich bei dem Fahrmanöver schnell die Kontrolle über das Auto verlieren. Ein 20-Jähriger krachte am späten Samstagabend in Ansbach so in einen Seecontainer.

Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.

loc

Mail an die Redaktion