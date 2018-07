Samba trifft auf Ballermann: Das Wochenende in Bildern

NÜRNBERG - Was für eine Sommerwochenende: Bis zu 30 Grad und Feste, wohin das Auge blickte! Die Franken ließen es in den vergangenen Tagen ordentlich krachen - ob bei der Ballermann-Sause am Airport oder beim Samba-Festival in Coburg. Wir haben die Bilder.

Bilderstrecke zum Thema Franken im Tanzfieber: Coburg feiert auf dem Samba-Festival Knallige Farben, knappe Outfits und glitzernder Kopfschmuck: In Coburg wurde am Wochenende zum 27. Mal das traditionelle Samba-Festival gefeiert, dabei gab es bei heißen Temperaturen wieder viel nackte Haut zu sehen. Die Tänzer- und Musikergruppen brachten die über 200.000 Zuschauer zudem mächtig ins Schwitzen.



Bilderstrecke zum Thema Bier und Ballermann: Super-Sommer-Sause in Nürnberg Malle-Fans und Feierwütige zog es am Samstag in Scharen an den Nürnberger Flughafen. Dort stieg wieder einmal die legendäre Super-Sommer-Sause. Mit reichlich Bier und Sangria holten die Besucher den Ballermann nach Nürnberg. Mia Julia, Ikke Hüftgold und die Atzen sorgten unter anderem für den richtigen Party-Sound.



Bilderstrecke zum Thema "Gayfällt mir": Nackte Tatsachen beim CSD in München Der Christopher Street Day hat Tradition, auch in München. Am Wochenende gingen wieder Tausende auf die Straße um für die Rechte der Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender zu demonstrieren. Wir haben die Bilder der kunterbunten und splitternackten Fete!



Bilderstrecke zum Thema Boogie Woogie und Oldtimer: Vintage Poolparty im Stadionbad Was für ein Anblick: Im Nürnberger Stadionbad gab es am Samstag statt nackter Haut glänzende Oldtimer der vergangenen Jahrzehnte zu bestaunen. Die Besucher der Vintage Pool Party, die dieses Jahr bereits zu fünften Mal stattfindet, fühlten sich, als hätten sie eine Zeitreise unternommen: Neben den alten Schätzen lockte die passende Musik zum Boogie Woogie auf das Tanzparkett.



Bilderstrecke zum Thema Aktionen für Klein und Groß beim Siemens-Sommerfest in Forchheim Die Siemens Healthineers in Forchheim haben für die über 4000 Besucher beim diesjährigen Sommerfest ein großes Programm aufgefahren. Bei über 30 Grad konnten Familien von Mitarbeitern einen Einblick in die Arbeitswelt bei Siemens bekommen. Vor allem für die Kinder war dabei noch einiges geboten, wie Fechten, Wasserspiele oder ein Bungee-Trampolin.



Bilderstrecke zum Thema Fürth-Festival startete schwungvoll ins Wochenende Zum Start des Festival-Wochenendes am Freitag dauerte es nicht lange, bis der Funke von den Bühnen aufs Publikum übersprang. Und auch am Samstag ging es schwungvoll weiter. Hier sind die Bilder!



Bilderstrecke zum Thema Show-Acts und Rhythmus: Am Fürth-Festival wurde Tanzbein geschwungen Orquesta Salsa Bella, Troubleshooters, Popa Raff, Jovana Wolf Quintett, Novi und Fish and the Bongartz: Die Musik-Acts am Samstag rockten das Fürth-Festival unter strahlend blauem Himmel und bei sommerlichen Temperaturen. Am Kirchenplatz, Königsplatz, Grünen Markt, Hallplatz und der Fürther Freiheit brachten sie mit ihren rhythmischen Nummern die Zuschauer dazu, das Tanzbein zu schwingen.



Bilderstrecke zum Thema Fürth Festival: "Gnadenlos Grand Prix" sorgt für grandiose Stimmung Jubel für singende Kinder und Buhs für klassischen Tanz: Das Publikum nahm als Jury des Gnadenlos Grand Prix zum Auftakt des Fürth Festivals am Freitagabend kein Blatt vor den Mund. Wie gewohnt durfte das Publikum den (vermeintlichen) Talenten die grüne oder die rote Karte zeigen - je nachdem, ob ihnen die Darbietung gefallen hat. Die Stimmung war hervorragend.



Bilderstrecke zum Thema Fürth-Festival: Finale mit verkaufsoffenem Sonntag Aus dem Haus trieb es die Fürther auch am Sonntag — und zwar vor allem in die verkaufsoffenen Geschäfte. Ganze Horden schoben sich durch die Neue Mitte und die Fußgängerzone, wo viele die ersten Schnäppchen des Sommerschlussverkaufs erstanden.



Bilderstrecke zum Thema Bamberg zaubert: Magier sorgen für Feuerspektakel in der Altstadt Bei der 20. Ausgabe des Internationalen Straßen- und Varietéfestivals "Bamberg zaubert" konnten Touristen und Einheimische am Wochenende eine ganze Reihe an spektakulären Vorführungen bewundern. Magier, Jongleure, Clowns, Akrobaten und Feuertänzer sorgten in der Altstadt bis in die Abendstunden für einen Hauch von Magie.