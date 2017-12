Sandkerwa: Grünes Licht für Kooperation mit Bürgerverein

BAMBERG - Der nächste Schritt zur Rettung der Sandkerwa ist getan. Am Mittwochabend gab der Bamberger Stadtrat grünes Licht für eine Kooperation mit dem für die Ausrichtung verantwortlichen Bürgerverein.

Für die Sandkerwa 2018 stehen die Chancen gut: Die Stadt hat die Kooperation mit dem Bürgerverein bewilligt. Foto: Jule Dressler



Mehrheitlich stimmte das Gremium für das neue Konzept, das ein gemeinschaftliches Organisations- und Finanzierungsmodell für das beliebte Volksfest in Bambergs wunderschöner Altstadt vorsieht. Geplant ist ein paritätisch besetzter Aufsichtsrat, der aus sechs Personen besteht. Die Stadt will sich mit einem Anteil von 49,9 Prozent an der Bamberger Sandkerwa Veranstaltungs GmbH beteiligen, in der bis jetzt ausschließlich die Vertreter des Bürgervereins 4. Distrikt das Sagen hatten.

Die Stadt will die neu formierte GmbH auch mit hinreichend Eigenkapital für eine stabile Geschäftstätigkeit ausstatten. Im Haushaltsentwurf für 2018 hat die Stadt 225.000 Euro als Kapitaleinlage und als Betriebskostenzuschuss für die Sandkerwa eingestellt, der Stadtrat stimmte dem zu.

Nun liegt der Ball bei den bisher alleinigen Veranstaltern, die bei einer Vereinssitzung am 9. Januar über das Angebot der Stadt abstimmen wollen. Die Sandkerwa war heuer wegen der hohen Kosten, vor allem wegen der verschärften Sicherheitsauflagen, überraschend abgesagt worden.

