Schädelfund bei Regensburg: So sah die Tote vermutlich aus

REGENSBURG - Es ist über ein Jahr her, dass Arbeiter an einem Hang nahe Regensburg einen menschlichen Schädel fanden. Bisher gibt es keine Hinweise, zu wem er gehört. Nun gibt es Hoffnung: Wissenschaftler haben Zeichnungen angefertigt, die verblüffend detailliert zeigen, wie die Person vor ihrem Tod ausgesehen haben könnte.

Die Skizze ist nur ein Anhaltspunkt, gibt aber zumindest eine Ahnung davon, wie die Person einst ausgehen haben könnte. Foto: Kriminalpolizei Regensburg



Bisher ist es ein Rätsel, wem die Knochen gehören, die Arbeiter am 9. Februar 2017 in einem Waldstück am Keilsteiner Hang östlich von Regensburg entdeckten. Ein skelettierter menschlicher Schädel ist das einzige, was die Ermittler bisher zur Hand haben, trotz intensiver Suchmaßnahmen haben sie bisher keine weiteren menschlichen Überreste gefunden. Die Identität der Person ist weiterhin unklar.

Inzwischen hat die Kriminalpolizei Regenburg aber Hilfe von der Wissenschaft bekommen: Mitarbeiter der Rechtsmedizin München und der Freien Universität Amsterdam haben Untersuchungen an dem Schädel durchgeführt, die der Polizei zu neuen Erkenntnissen verhelfen sollen. Basierend auf den knochigen Überresten habe sie eine "Weichteilrekonstruktion" durchgeführt, wie es im Fachjargon heißt. Im Klartext bedeutet das: Es gibt nun eine ungefähre Vorstellung davon, wie die Person einmal ausgesehen haben könnte, samt Muskeln, Fett und Haut. Das Bild ist so genau, dass die Polizei nun Zeichnungen veröffentlicht hat, um die Ermittlungen weiterzubringen.

Das Gesicht kann durchaus fülliger oder dünner sein als auf der Zeichnung dargestellt. Foto: Kriminalpolizei Regensburg



Demnach handelt es sich bei dem gefundenen Knochen um den Schädel einer Frau, die vermutlich zwischen 1942 und 1944 geboren wurde und zwischen 1963 und 1968 gestorben ist. Mithilfe einer sogenannten isotopischen Begutachtung kann außerdem der Lebensraum der Person eingegrenzt werden. Die Polizei vermutet, dass die Frau ihre Kindheit im Raum Tschechien beziehungsweise dem Böhmischen oder Bayerischen Wald verbrachte und zuletzt einige Jahre im Großraum Regensburg lebte.

Auffällig an ihrem Gesicht ist insbesondere die markante Nase. Auch das Verhältnis von Augen, Nase und Mundpartie ist laut Polizei relativ aussagekräftig. Da aber keine Anhaltspunkte zur Statur der Unbekannten vorliegen, kann das dargestellte Gesicht durchaus fülliger oder dünner sein als auf den Zeichnungen zu sehen. Auf den Beispielbildern sind laut Polizei außerdem bewusst keine Haare dargestellt.

Die Polizei bittet nun auf Grundlage der neuen Erkenntnisse nach Hinweisen aus der Bevölkerung. Wer erinnert sich an eine damals etwa 20 bis 30 Jahre alte Frau, die seit den Jahren 1963 bis 1968 nicht mehr gesehen wurde?

Unter der Rufnummer 0941/506-2888 nimmt die Kriminalpolizei Regensburg die Hinweise entgegen.

