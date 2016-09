Schauer und Gewitter: Das war es mit der 20 Grad-Marke

Der Herbst sagt leise "Hallo" - das Wochenende wird regenreich - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - "Sommer ade, du warst so 'sche'". Der Donnerstag war der letzte Sonnentag der Woche. Der Alltag heißt nun dunkle Wolken, Regen und Gewitter. Hier gibt es die kalten Aussichten fürs Wochenende.

Der Sommer ist nun erst einmal vorbei: Am Freitag wird es mit Höchsttemperaturen von 24 Grad zwar nur ein wenig kühler, doch ab Nachmittag zeigt der bislang so sonnenreiche Herbst erstmals seine unschöne Seite. Wie der Wetterdienst von nordbayern.de vermeldet, versteckt sich die Sonne häufiger hinter den Wolken - vor allem zum Nachmittag hin droht Franken eine Regendusche.

Mit Donner und vereinzelt auch Blitzen macht der Herbst an diesem Tag lautstark auf sich aufmerksam. Die Regentropfen könnte uns ein Wind aus Nordwesten dann auch noch ins Gesicht wehen, wie der Wetterochs vermeldet - das unterstreicht die ohnehin schon bescheidenen Aussichten.

Wer denkt, das Schlimmste wäre damit getan: Fehlanzeige.

Auch am Samstag ist Regen definitv Programm, die Sonnenstrahlen verstecken sich den gesamten Tag über hinter den nassen Wolken. Mehr als 16 Grad sind laut wetter.de nicht drin - es kühlt also nochmal gewaltig ab. Schuld daran ist ein starkes Tief, dass sich aus dem östlichen Mittelmeerraum über Bayern legt, wie der Wetterochs vermeldet.

Der Sonntag präsentiert sich auch nicht viel besser. Bei maximal 17 Grad ist es grau und regnerisch.

Doch nicht verzagen. Es gibt schließlich nur schlechte Kleidung und kein schlechtes Wetter. Also: Nicht auf der Couch versauern und raus aus der Wohnung, denn am Wochenende ist jede Menge geboten.

Bilderstrecke zum Thema

Der Herbst steht vor der Tür, so langsam verlagern sich Veranstaltungen von Draußen nach Drinnen, an diesem Wochenende aber gibt es noch einiges an der frischen Luft zu erleben. Wer dem Wetter trotzdem nicht traut, ist bei Konzerten, Comedyshows oder im überdachten Festzelt gut aufgehoben.