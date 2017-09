Schauer zum Wochenende: Die Ruhe vor der Regenfront

NÜRNBERG - Am Donnerstag und Freitag verschont uns der Regen noch in weiten Teilen des Frankenlandes. Für das Wochenende sieht das allerdings schon wieder ganz anders aus. Besonders in der Nacht wird es deutlich kälter.

Der Regenschirm wird zu einem wichtigen Utensil - in den nächsten Tagen kann es immer wieder zu Regenschauern kommen. © Sebastian Gollnow/dpa



In Sachen Regen ist der Donnerstag ein kleiner Lichtblick, da es laut der nordbayern.de-Wettervorhersage über den ganzen Tag hinweg weitgehend trocken sein soll. Es bleibt mit Höchsttemperaturen von maximal 17 Grad relativ kühl.

Am Freitag kann man nochmal die letzten spätsommerlichen Sonnenstrahlen genießen, denn die Temperaturen steigen laut wetter.com wieder auf 21 Grad an. Außerdem bleibt es tagsüber trocken. Also nochmal raus an die frische Luft, die nächsten Tage dürften dafür nicht mehr sonderlich viele Gelegenheiten bieten.

Schon in der Nacht auf Samstag ist es mt dem Wohlfühlwetter nämlich wieder vorbei: Das ganze Wochenende über soll es heftige Regenschauer geben. Tagsüber trübt, nach einem freundlichen Vormittag bei bis zu 19 Grad, die kalte Regenfront die Wochenendstimmung.



Wobei der Wetterochs für den Sonntag eine leicht bessere Prognose abgibt. Die Höchsttemperaturen für das Wochenende liegen bei 17 bis 18 Grad. Die nächtlichen Tiefsttemperaturen liegen bei 10 Grad. Auch am Sonntag sollte der Regenschirm auf keinen Fall zu Hause bleiben!

