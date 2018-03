Schauerliches Osterwetter: Nestsuche im (Schnee-)Regen?

Kommt der Hase überhaupt oder bleibt er womöglich im Schnee stecken - vor 59 Minuten

NÜRNBERG - Die Feiertage könnten so schön sein: In der lauen Frühlingsluft das Osternest suchen oder ein kleines Sonnenbad im Liegestuhl. Die Realität sieht leider anders aus - die Suche nach dem Nest könnte sogar im Schnee stattfinden.

Der Osterhase steht fast vor der Tür, bleibt nur zu hoffen, dass er auch wirklich kommt. Wie verschiedene Wetterfrösche melden, kann es nach dem Deutschen Wetterdienst vor allem im Nordosten Deutschlands zu Schneefällen, Schneeschauern oder stürmischen Böen kommen - da bleibt nur zu hoffen, dass Franken verschont bleibt. Wenn auch hier nicht unbedingt weiße Flocken vom Himmel fallen, treffen uns mit ziemlicher Sicherheit die einen oder anderen Regentropfen.

Der Karfreitag startet laut Wetter.com mit einem wolkenlosen Himmel. Die Temperatur steigt an diesem Feiertag auf gerade einmal 1 Grad am Morgen. Mittags zeigen sich Sonne und Wolken, die Temperaturen erreichen etwa 13 Grad. Abends bleibt die Wolkendecke geschlossen. Temperaturen bewegen sich zwischen 8 und 12 Grad. Nachts fällt leichter Regen, während das Thermometer etwa 6 Grad anzeigt.

Über die Osterfeiertage zieht ein Tief aus Frankreich über uns hinweg. Der Samstag schüttet uns regelrecht mit Regen zu. Es sind 6 bis 9 Grad zu erwarten. Auch der Ostersonntag wird nicht viel besser: Laut Wetterdienst von nordbayern.de hören die Regenfälle erst in den Abendstunden auf. Die Ostereiersuche fällt damit wohl ins Wasser - oder müsste gegebenenfalls lieber nach drinnen verlegt werden. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 7 und 8 Grad.

Ob sich das Wetter am Ostermontag bessert, ist noch unsicher: Laut dem Wetterochs für Franken klettern die Temperaturen auf bis zu 12 Grad, es weht ein schwacher Wind und es kann tröpfeln. Damit über Ostern trotzdem keine Langeweile aufkommt, haben wir hier unsere Wochenendtipps hier im Überblick:

