Schießerei in Unterföhring: Schütze war polizeibekannt

37-Jähriger hatte am Dienstag einer Polizistin in den Kopf geschossen - vor 1 Stunde

MÜNCHEN - Immer mehr Details zu dem Mann, der am Dienstag einer Polizistin in den Kopf geschossen hat, kommen ans Licht: Der Schütze von Unterföhring soll der Polizei in den USA wegen Alkoholmissbrauchs, Diebstahls und Körperverletzung bekannt.

Bei Schüssen am S-Bahnhof in Unterföhring bei München sind am Dienstagmorgen mehrere Menschen verletzt worden, darunter eine Polizistin. Nun steht fest, der Täter war polizeibekannt. © dpa



Der 37-Jährige, der am Mittwoch in die Psychiatrie eingewiesen wurde, sei Sohn eines 1981 in die USA eingewanderten Paares, berichtete der BR am Donnerstag unter Berufung auf US-Medien. Der Vater stamme aus Bayern, die Mutter aus Südafrika. Der Mann hatte am Dienstag bei einer Schießerei im S-Bahnhof Unterföhring eine Polizistin mit einem Kopfschuss lebensgefährlich verletzt.

Bei einer Rangelei entriss er einem Polizisten die Dienstwaffe und schoss dessen 26-jähriger Kollegin in den Kopf. Auch zwei Passanten wurden verletzt, sie erlitten Schussverletzungen am Arm und am Bein. Der Zustand der jungen Polizistin war auch am Donnerstag weiter kritisch.

dpa