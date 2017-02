Schirm mitnehmen: Kaltfront duscht Franken ab

Es bleibt ein paar Tage lang nass und windig - vor 11 Minuten

NÜRNBERG - Das war es erst einmal wieder mit dem Kurzzeit-Frühling: Am Dienstag hat eine Kaltfront mit starken Regenfällen Franken erreicht. Und die nistet sich erst einmal ein. Es ist also ratsam, beim Verlassen des Hauses den Regenschirm nicht zu vergessen.

Der Dienstag wird ungemütlich. Den ganzen Tag über bleibt es grau und nass. Foto: afp



Am Dienstag ist es ungemütlich. Der Wetterochs prognostiziert eine "intensive Kaltfront mit starken Regenfällen, vereinzelten Gewittern und Sturmböen". Es bleibt grau und nass - und dazu kommt der Wind. In Böen stürmischer Wind (Beaufort 8) weht über die Region.

In der Nacht auf Mittwoch sacken die Temperaturen mehr und mehr ab. So meldet es Kachelmannwetter. Das Quecksilber steigt von 3 Grad am Morgen maximal auf 7 Grad. Der Wind bleibt. Tagsüber ist es am Mittwoch wechselnd bis stark bewölkt. Den ganzen Tag über ist mit Niederschlägen zu rechnen. Also bestes Wetter zum Ausnüchtern an Aschermittwoch.

Auch am Donnerstag prophezeiht der Wetterochs uns Dauerregen. Nur einige "Zwischenaufheiterungen" sind drin, so der Experte. Die Temperaturen liegen erneut bei um die 7 Grad. Weierhin weht ein starker bis stürmischer Wind.

Freuen können wir uns derweil schon auf den Freitag. Das Thermometer knackt an diesem Tag endlich einmal wieder die 10-Grad-Marke. Bis zu 12 Grad sind drin, und auch die Sonne soll sich wieder blicken lassen. Auch am Samstag ist mit milden Temperaturen zu rechnen. 14 Grad sind möglich.