Schlag gegen Drogenhandel -Tatverdächtiger in Haft

20-Jähriger landet nach einer Kontrolle in der Justizvollzugsanstalt - vor 56 Minuten

WINDISCHESCHENBACH - Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Weiden kontrollierten auf einem Rastplatz in Windischeschenbach einen in Nordrhein-Westfalen zugelassenen roten Peugeot samt Insassen. Dabei wurden die Polizisten fündig - und wenig später klickten auch in Weiden die Handschellen.

Laut Polizeiangaben überprüften die Beamten am Mittwochvormittag, den 7.6.2017, gegen 10.10 Uhr den roten Peugeot. Dabei fanden die Polizisten über 250 Gramm Marihuana in einem Kissen versteckt und stellten es sicher. Für die drei Insassen im Alter von 20 und zweimal 27 Jahren führte der weitere Weg zur Dienststelle in Weiden, wo die Kriminalpolizei die weitere Sachbearbeitung mit Verdacht des Handels mit Betäubungsmitteln übernahm.

Durch die in der Folge gewonnenen Erkenntnisse aus verschiedenen Maßnahmen und Befragungen verdichtete sich der Tatverdacht gegen den 20-Jährigen und einen 27-Jährigen aus dem Hochsauerlandkreis. Der Tatverdacht gegen den dritten Fahrzeuginsassen mit Wohnort in Frankreich bestätigte sich nicht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Weiden wurden die beiden Männer aus Nordrhein-Westfalen dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ gegen den 20-Jährigen Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln. Die beiden anderen Tatverdächtigen konnten die Dienststelle nach Durchführung verschiedener polizeilicher Maßnahmen wieder auf freiem Fuß verlassen.

Die kriminalpolizeilichen Bemühungen führten darüber hinaus zur Identifizierung des mutmaßlichen Abnehmers der Betäubungsmittel, einen 26-jährigen Mann in Weiden. Gegen diesen erließ der Ermittlungsrichter ebenfalls Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln. Der Weidener wurde am folgenden Tag festgenommen.

Bei der anschließenden Vorführung des Mannes vor den Ermittlungsrichter am Amtsgericht bestätigte sich der vorliegende Tatverdacht und der Richter hielt den Haftbefehl aufrecht, setzte ihn allerdings gegen Auflagen außer Vollzug, sodass der 26-Jährige auf freien Fuß kam. Die Tatbeteiligten erwarten nun Strafverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.

