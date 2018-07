Schlag gegen Händlerring: 13 Kilo Drogen sichergestellt

ASCHAFFENBURG - Der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg ist ein Schlag gegen die Rauschgiftszene in Unterfranken gelungen. Bei Wohnungsdurchsuchungen wurden mehrere Verdächtige festgenommen und kiloweise Rauschgift sowie Drogengeld sichergestellt.

Die Beamten stellten insgesamt etwa 13 Kilogramm Betäubungsmittel sicher, sowie Drogengeld und Schlagwaffen. © Polizei



Mehrere Monate lang ermittelten die Rauschgiftfahnder der Kriminalpolizei Aschaffenburg und die Staatsanwaltschaft gegen einen örtlichen Rauschgifthändlerring. Ein 30-jähriger Aschaffenburger und ein 28-jähriger Frankfurter rückten schließlich als Hauptverdächtige in den Fokus der Ermittler. Unterstützung sollen sie von mehreren weiteren Personen bekommen haben, die die Drogen auslieferten oder in ihren Wohnungen lagerten.

Die umfangreichen Ermittlungen gipfelten am frühen Morgen des 2. Juli in einer groß angelegten Durchsuchungsaktion. Insgesamt 14 Wohnungen in Frankfurt am Main, Aschaffenburg und im Landkreis Miltenberg wurden mit Rauschgifthunden durchsucht.

Die Beamten nahmen schließlich insgesamt zehn Personen vorläufig fest. Vier der Festgenommenen, darunter auch die beiden Hauptverdächtigen, befinden sich inzwischen in Untersuchungshaft. Vorgeworfen wird ihnen unerlaubter Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.

Bei den Wohnungsdurchsuchungen stellten die Ermittler insgesamt rund 13 Kilogramm Rauschgift unterschiedlichster Art sicher. Darunter befindet sich Marihuana und Haschisch, aber auch Amphetamin, Kokain und Ecstasy-Tabletten. Der Verkaufswert beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 120.000 Euro.

Neben den Betäubungsmitteln fanden die Beamten bei den Durchsuchungen auch mehrere Tausend Euro Drogengeld, zwei hochwertige Autos und Schlagwaffen, die ebenfalls sichergestellt wurden. Die Ermittlungen dauern weiterhin an.

