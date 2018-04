Schlägerei in Passau: 15-Jähriger am eigenem Blut erstickt

Mutmaßliche Täter schweigen bisher zu den Tatvorwürfen - vor 46 Minuten

PASSAU - Der bei einer Schlägerei in Passau getötete Jugendliche ist an seinem eigenen Blut erstickt. Das ergab die Obduktion des Leichnams, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Eine natürliche Todesursache aufgrund einer Vorerkrankung liege nicht vor.

Rettungskräfte stehen vor einer Fußgängerpassage, in der bei einer Schlägerei unter Jugendlichen der 15-Jährige getötet worden ist. © Sebastian Daiminger/Passauer Woche/dpa



Rettungskräfte stehen vor einer Fußgängerpassage, in der bei einer Schlägerei unter Jugendlichen der 15-Jährige getötet worden ist. Foto: Sebastian Daiminger/Passauer Woche/dpa



Der 15-Jährige habe Faustschläge gegen Kopf und Oberkörper erlitten und sei in den Schwitzkasten genommen worden, sagte Oberstaatsanwalt Walter Feiler. Waffen oder Fußtritte seien nicht im Spiel gewesen.

Fünf Tatverdächtige seien noch am Dienstag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Passau vorgeführt worden. Dieser erließ Haftbefehle gegen vier Beteiligte im Alter von 15, 17, 21 und 25 Jahren sowie einen Unterbringungsbefehl gegen einen 14-Jährigen. Der Tatvorwurf lautet auf Körperverletzung mit Todesfolge. Die Fünf hätten sich bisher nicht näher zur Tat geäußert, sagte Feiler.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.