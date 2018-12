Schlecht vorbereitet: Motorraddiebe scheitern an Lenkradschloss

Täter versuchten zwei Fahrzeuge im Nürnberger Land zu stehlen - ohne Erfolg - vor 1 Stunde

SCHWARZENBRUCK - Ein Auto und ein Motorrad wollten sie klauen, die Unbekannten, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Gemeinde Schwarzenbruck unterwegs waren. Doch in beiden Fällen stellten sich unerwartete Schwierigkeiten ein.

Das erste Ziel ihres Raubzuges war ein Ford Galaxy, der vor einem Anwesen in der Regensburger Straße in Ochenbruck geparkt war. Das Auto, das einen Wert von etwa 1500 Euro hatte, nahmen die Diebe auch mit - allerdings fand eine Polizeistreife das Fahrzeug, das der Besitzer als gestohlen gemeldet hatte, wenig später in einem nahegelegenen Waldstück.

Den zweiten Versuch starteten die Täter dann im benachbarten Schwarzenbruck. Dort entwendeten sie eine Honda aus einem Carport in der Christoph-von-Petz-Straße. Weit kamen sie aber auch damit nicht: Passanten fanden das Motorrad etwa 150 weiter hinter einer Mehrzweckhalle. Offenbar hatten es die Unbekannten dorthin geschoben oder getragen, um das Lenkradschloss zu knacken - allerdings ohne Erfolg.