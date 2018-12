Schlemmen in Nürnberg: Unsere Brunch-Tipps für Weihnachten

Klassisch bis exotisch: Diese Restaurants laden zum Feiertags-Frühstück - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Für viele ist der Brunch mit der Familie ein Muss an Weihnachten. Doch wo in Nürnberg lässt es sich auch an den Feiertagen ausgiebig schlemmen? Ob klassisch, raffiniert oder exotisch - Hier sind unsere Lokal-Tipps für einen stressfreien und leckeren Weihnachtsbrunch.

Weihnachtszeit ist Brunchzeit und so laden auch in diesem Jahr wieder einige Nürnberger Restaurants zum feierlichen Schlemmen ein. Welche? Verraten wir hier. © Café Fatal



Zu einem Feiertag gehört auch ein ausgedehnter Brunch mit allerlei Köstlichkeiten: Doch nicht alle Nürnberger Cafés und Restaurants öffnen an Weihnachten - das Literaturhaus Nürnberg in der Luitpoldstraße schon. Hier kann man an Heiligabend von 9 Uhr bis 14 Uhr ausgiebig frühstücken. Neben Fisch-, Fleisch- und vegetarischen Gerichten werden Croissants, unterschiedliche Brot- und Brötchensorten mit Käse- und Wurstspezialitäten aufgetischt. Wer es lieber süß mag: Es gibt auch Fruchtaufstriche und Desserts. Zudem können die Gäste zwischen verschiedenen Salaten und Antipasti wählen. Für alle, die den Tag erst später starten wollen, wird an den beiden Weihnachtsfeiertagen von 11 bis 18 Uhr ein Mittagsbuffet angeboten.

Großes Schlemmen steht auch im Café-Restaurant Finca und Bar Celona an Weihnachten im Vordergrund. So lockt an Heiligabend von 9 Uhr bis 12 Uhr ein ausgiebiges Frühstücksbuffet. Für 12,95 Euro werden verschiedene Aufstriche, Wurst-und Käseplatten, ein Salat- und ein Dessertbuffet sowie eine Omelett- und eine Waffelstation angeboten.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag trumpft das Lokal von 9 bis 14 Uhr ein großes X-Mas Buffet auf.

Auch das Zeit und Raum am Wespennest wird seinem Namen als "Wohnzimmer der Altstadt" an Weihnachten gerecht. Während hier am 24. Dezember von 9 Uhr bis 17 Uhr die beliebte Frühstückssause steigt, ruft an den beiden Feiertagen jeweils ab 9 Uhr der Feiertagsbrunch zu Tisch. Auf die Gäste warten hier neben klassischen Brunchgerichten wie Aufstrichen, Antipasti-Gemüse und Müsli auch verschiedene europäische und auch asiatische Leckereien. Neben dreierlei Quiche, warmen Gerichten und Nachspeisen gibt es auch Kuchen und eine Waffeleisen-Station.

Filmreifes Frühstücken ist am zweiten Feiertag im Admiral Filmpalast angesagt. Im First Floor-Restaurant kann man zwischen 10.30 und 14.30 Uhr einen Weihnachts-Brunch genießen. Das Frühstück beinhaltet neben einem Buffet mit kalten und warmen Speisen auch ein Dessert-Buffet mit Tiramisu, Fruchtsalat, einem Schokobrunnen und Eis. Die Karten für den Brunch kosten pro Person 29 Euro und sind im Vorverkauf erhältlich. Mit im Preis enthalten: Orangensaft sowie verschiedene Kaffeespezialitäten.

Exquisites Dining und Kinderbetreuung

Damit sich auch die Kleinen während des großen Festessens nicht langweilen, bietet das Parks, am Berliner Platz gelegen, sogar eine kostenlose Kinderbetreuung an. Von 10 bis 14 Uhr können an den beiden Weihnachsfeiertagen Erwachsene für 25 Euro und Kinder für den halben Preis beim Langschläfer-Genießerbrunch feierlich schlemmen. Neben kaltem und warmem Buffet - klassisch bis exotisch- ist auch Kinderpunsch und Glühwein mit im Preis enthalten. Dazu sollen verschiedenen Eierspeisen, Obstvariationen sowie Waffel-Desserts die Augen zum Strahlen bringen.

Wer es etwas exquisiter und vornehmer mag, ist im Restaurant Brasserie im Grand Hotel in Nürnberg gut aufgehoben. 75 Euro pro Person kostet der Weihnachtsbrunch, der hier jeweils am 25. und 26. Dezember von 12 Uhr bis 15 Uhr aufgetischt wird. Die Köche wollen mit ausgefeilten Gerichten wie Lachs mit Lebkuchennote, Rinderfilet mit Orangen-Pfifferlingen und Barbarieentenbrust mariniert mit Avocado-Öl auftrumpfen. Das Salatbuffet reicht von Shrimps mit Melone über orientalische Kichererbsen mit Lamm bis hin zu Anti Pasti Pasta mit Banane und Hähnchenbrust. Für alle, die Süßes bevorzugen, werden beispielsweise Bratapfel-Panna Cotta, Wiener Gebäck und Crème Brûlée serviert.

