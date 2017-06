Schluss mit Sommerhitze: Nachts drohen Unwetter

NÜRNBERG - Das dürfte ungemütlich werden: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für Teile Frankens vor schweren Gewittern. Auf die Rock-im-Park-Besucher kommt heftiger Starkregen und Hagel zu. Doch auch die restliche Region ist betroffen.

Man muss sich nur zu helfen wissen: Auch die Parkrocker blieben vom Regen nicht verschont. Foto: Florian Rußler



Eine ordentliche Dusche hat sie abbekommen, die Festivalmeute bei Rock im Park. Viele waren sicher nicht undankbar für die Abkühlung, denn die letzten Tage hatten es temperatur- und sonnenmäßig in sich.

Doch die Gefahr ist noch nicht gebannt: "In der kommenden Nacht kann auch außerhalb von Gewittern Starkregen mit Mengen von 30 bis 40 mm innerhalb von 6 Stunden auftreten", heißt es vom DWD. Es kommt also auch weiterhin jede Menge Regen auf Franken zu. Die Temperaturen bleiben mit vorerst 29 Grad stabil sommerlich - vorerst.

Und was zeigt der Wetterdienst von nordbayern.de für Sonntag an? Vor- und nachmittags müssen sich die Sonnenanbeter noch mit Regenschauern arrangieren. In den Abendstunden wird es aber wohl trocken bleiben, allerdings fallen die Temperaturen weiter nach unten und pendeln sich zwischen 18 und 21 Grad ein.

Wer auf Besserung in der neuen Woche spekuliert, der hofft vergebens. Der Montag startet laut wetter.com mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 90 Prozent, die Werte bleiben bei etwa 21 Grad bestehen und kühlen nachts auf bis zu 14 Grad ab. Während der Morgen noch weitestgehend trocken bleibt, wird es ab 14 Uhr mit großer Gewissheit regnen. Wie es dann am Dienstag wird, darauf gehen wir besser nicht in Gänze ein. Nur soviel, den Regenschirm wird man wohl weiterhin benötigen.

