Schlüsseldienst tritt Tür ein und verlangt dreistelligen Barbetrag

Nun sucht die Polizei nach dem Übeltäter - vor 1 Stunde

SCHWEINFURT - So hatte sich der Kunde das nicht vorgestellt: Als ein 68-jähriger Schweinfurter am Samstag ausgesperrt hatte, rief er einen Schlüsseldienst - und der trat einfach die Tür ein. Für diese Dienstleistung wollte der rabiate Türöffner dann auch noch einen stattlichen Geldbetrag.

Samstagvormittag in der Schweinfurter Danzigstraße: Ein Mann verlässt seine Wohnung, hinter ihm fällt die Tür ins Schloss. Dumm gelaufen für den Anwohner, denn er hatte keinen Schlüssel bei sich. Also rief er eine Firma an, die Schlüsseldienste vermittelt. Wenig später standen dann auch entsprechende "Experten" vor seiner Tür. Doch anstelle das mitgebrachte Werkzeug zu nutzen, trat der Mitarbeiter des Schlüsseldienstes einfach mit dem Fuß die Wohnungstür ein. Dafür wollte er schließlich einen dreistelligen Bargeldbetrag vom 68-Jährigen. Der wiederum weigerte sich zu zahlen, woraufhin sich der Unbekannte Schlüsseldienstmitarbeiter vom Acker machte. Nun sucht die Polizei nach dem Mann.

Er ist männlich, etwa 175 Zentimeter groß und war bekleidet mit einem grauen Mantel und schwarzen Schuhen. Zeugen, die Hinweise geben können, sollen sich bitte unter der 09721 8572230 melden.

psz