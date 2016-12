Schmuddelwetter bleibt auch am 1. Weihnachtsfeiertag

Auch am Sonntag kann sich die Sonne in Franken nicht durchsetzen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Zu Weihnachten legt sich eine graue Wolkendecke über Franken. Bei Temperaturen von maximal 7 Grad wird es wechselhaft. Am ersten Weihnachtsfeiertag klettert das Thermometer sogar in den zweistelligen Bereich.

Auch der 1. Weihnachtsfeiertag beschert uns mit Regen und grauem Himmel alles andere als feierliches Wetter. © dpa



Auch der 1. Weihnachtsfeiertag beschert uns mit Regen und grauem Himmel alles andere als feierliches Wetter. Foto: dpa



Wie schon an Heiligabend ist es laut Wetterochs auch am Sonntag stark bewölkt bis bedeckt. Gelegentlich regnet es. Der mäßige und in Böen starke Westwind bringt immer mildere Atlantikluft. Die Temperaturen steigen tagsüber auf 7 und in der Nacht zum Montag dann sogar auf 10 Grad.

Bilderstrecke zum Thema Unsere Tipps fürs Weihnachtswochenende Konzerte, Partys, Kultur und vieles mehr: Trotz des Weihnachts-Wochenendes ist in der Region wie immer ein Kessel bunter Veranstaltungen geboten.



Am Montag, dem zweiten Weihnachtsfeiertag, sind sich die Meterologen noch uneinig. Der Wetterochs geht davon aus, dass eine Kaltfront das Frankenland überquert, die dazu führt, dass die Temperaturen von 10 Grad am Vormittag auf 5 Grad am Abend fallen. Wetter.com prophezeit hingegen erst für die Nacht auf Dienstag den Temperaturabfall.

Für den Rest des Jahres, so der Wetterochs, herrscht dann ruhiges und kaltes Hochdruckwetter. In den Niederungen wird es wieder zunehmend neblig-trüb. Auf den Bergen scheint dagegen die Sonne von einem wolkenlosen Himmel bei Temperaturen um 5 Grad in 1000 m Höhe.

Wer das Weihnachtsfest nicht ausschießlich bei seiner Familie verbringt, findet in unseren Wochenendtipps die besten Alternativen:

nb/dpa

Mail an die Redaktion