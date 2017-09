Schmuddelwetter mit einzelnen Sonnenstrahlen

Von Montag bis Donnerstag pfeifen Böen durch die Region - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Während uns am Montagabend noch einmal die Sonne beglückt, sollte man sich ab Mitte der Woche auf kühlere Temperaturen einstellen. Besonders ungemütlich wird es ab Mittwoch.

Durchwachsene Herbstwoche: Regen, Windböen und dazwischen - Sonnenschein! © Julian Stratenschulte (dpa)



Am Montagabend verzeichnet der Deutsche Wetterdienst keine Warnungen für Nordbayern. Bei herrlichen Sonnenstrahlen zum Feierabend erreichen die Region noch milde 18 Grad. Laut wetter.com wird die Nacht dann um einiges kühler mit bis zu 9 Grad. Der Wind weht aus südöstlicher bis südwestlicher Richtung mit Geschwindigkeiten von 9 bis 17 Kilometer pro Stunde.

Wechselhaft geht es laut Wetterochs am Dienstag weiter: Während am Vormittag noch dicke Wolken den Himmel verdunkeln, bringen am Nachmittag Quellwolken viel Regen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 16 Grad.

Am Mittwoch wird es mit Böen von bis zu 60 Kilometern pro Stunde stürmischer. Der Wetterochs prophezeit ein Sturmtief und warnt am Mittwochabend vor Gewittern mit starken Böen (Beaufort 9). Doch ein kurzer Warmluft-Einschub könnte Temperaturen bis 20 Grad bringen.

Windig und nass bleibt es auch am Donnerstag. Vor allem am Morgen darf der Regenschirm auf keinen Fall daheim vergessen werden! Laut dem Wetterdienst von nordbayern.de schwanken die Temperaturen tagsüber zwischen 12 und 17 Grad.

nb