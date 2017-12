Schnee ade: Die Woche beginnt nass und grau

Das milde Wetter hält bis Dienstag - dann wird's wieder frostig. - vor 27 Minuten

NÜRNBERG - Lange gehalten hat sich die weiße Pracht vom Sonntag nicht: Die milden Temperaturen zum Wochenanfang bescheren uns dafür aber graues Regenwetter.

Nachdem uns der Sonntag viel Schnee brachte, sorgen milde Temperaturen ab Montag für leichte Regenfälle. Gegen Mittwoch hin wird es wieder kälter. © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa



Nach dem gestrigen Schneegestöber, das vor allem Autofahrern zu schaffen machte, wird es laut dem Wetterochs am Montag deutlich milder und die Temperaturen klettern auf 5 bis 7 Grad. Aufgrund des anhaltenden, wenn auch nicht allzu starken Regens wird sich der restliche Schnee im Tagesverlauf langsam auflösen.

Das milde Dezemberwetter hält allerdings nicht sehr lange: während es am Dienstag zu ähnlichen Temperaturen und Regenergüssen wie am Vortag kommt, liegt die Temperatur am Mittwoch auch tagsüber wieder um den Gefrierpunkt, teilweise mit -1 bis -2 Grad sogar leicht darunter. Es ist also mit Glättegefahr zu rechnen.

Der Rest der Woche folgt diesem Wetterwechsel und sorgt am Donnerstag und Freitag wieder für ein paar Plusgrade, zum Wochenende hin wird es erneut kalt um den Gefrierpunkt bei anhaltend bewölktem Himmel.