Schnee ade: Jetzt kommt der Regen in die Region!

Zum Wochenstart hält sich das Quecksilber im Plusbereich - vor 22 Minuten

NÜRNBERG - Nach einem kurzen aber heftigen Wintereinbruch schmilzt der Schnee genauso schnell wieder wie er gekommen ist. Am Sonntag und Montag steht dank Temperaturen im Plusbereich erstmal Regen auf dem Programm.

Das erste Wochenende des neuen Jahres hält zahlreiche Events unter freiem Himmel bereit. In Veitsbronn steigt das Ice-Swimming. Außerdem finden am Brombachsee Winterspiele und Neujahrsschwimmen statt. In Pottenstein steht das beliebte Lichterfest an. Von Freitag bis Sonntag ruft derweil der Landesbund für Vogelschutz in Bayern zu einer Vogelzählung auf.