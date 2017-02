Schnee-Chance am Samstag, 6 Grad am Sonntag

NÜRNBERG - Auch in den nächsten Tagen geht es noch trüb zu, die Sonne traut sich nicht so recht hinter der dichten Wolkendecke hervor. Dafür wandert das Thermometer nach einem kurzen Einbruch am Samstag wieder nach oben.

Teilweise sind die Wasserreste im Dutzendteich noch vereist, ab Sonntag könnte damit Schluss sein. Foto: hb



In der Nacht auf Freitag wird es bei -5 Grad noch einmal richtig eisig. Am Freitag selbst geht es mit den Temperaturen wieder etwas bergauf. Bei Werten von 2 bis 5 Grad bleibt es trotzdem stark bewölkt, dafür aber trocken, wie der Wetterdienst von nordbayern.de vorhersagt.

In der Nacht zu Samstag streift uns ein Tief, das von Südwesten über Frankreich zieht. Die Wahrscheinlichkeit, dass dabei Schnee abfällt, beziffert der fränkische Wetterochs auf 50 Prozent, sodass es am Samstagmorgen sogar Neuschnee geben könnte. Ob die vorhergesagten 0 bis 1 Grad im Tagesverlauf den Schnee wieder zum Schmelzen bringen werden, bleibt abzuwarten.

Am Sonntag weht der Wind wieder aus Südost und bringt mildere Luftmassen in die Region. Der Wetterochs glaubt, dass sich die Wolken am Sonntag, spätestens aber am Montag allmählich auflösen: Im Klartext heißt das, auch das Wochenende bleibt eher trüb, zur neuen Woche wird es dann aber freundlicher. Die Temperaturen liegen zwischen 3 und maximal 8 Grad. Außerdem erwarten uns an diesem Wochenende gleich zwei Naturschauspiele am Himmel.

Der Wochenstart am Montag setzt die milden Temperaturen fort. Bei maximal 6 Grad wird es sonnig. Wetter.de sagt schwachen Wind vorher der aus Nordost weht. Abends sinkt das Thermometer auf -1 Grad.