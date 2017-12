Schnee sorgt für einen winterlichen ersten Advent

Ab Sonntagmittag fallen die Flocken - Neue Woche geht trüb weiter - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Pünktlich zum ersten Advent kommt der Schnee und sorgt für jede Menge vorweihnachtliche Stimmung. Auch am Montag fallen noch ein paar Flocken vom Himmel, die sich jedoch nach und nach in Regen verwandeln.

Der Sonntag wird dank einiger Schneeflocken schon richtig vorweihnachtlich. Im Verlauf des Montags verwandelt sich die weiße Pracht jedoch langsam in Regen. © Roland G. Huber



Für alle, die es nicht zur Eröffnung auf den Christkindlesmarkt geschafft haben und das am Sonntag nachholen möchten, sollten sich dafür dick einpacken. Während am Vormittag noch etwas Sonnenschein möglich ist, ziehen ab Mittag dichte Wolken auf und es beginnt pünktlich zum ersten Advent zu schneien. Bei Temperaturen um die Null Grad bleiben die weißen Flocken liegen. Laut dem Wetterochs erwarten die verschiedenen Wettermodelle etwa drei bis vier Zentimeter Neuschnee.

Wer keine Lust auf Glühwein und Gedränge hat, kann sich unsere Wochenendtipps ansehen - vielleicht findet sich dort die passende Beschäftigung für den Rest des Wochenendes.

Zum Beginn der neuen Woche kündigt der Wetterdienst von nordbayern.de wechselhaftes und milderes Wetter an. Am Montag steigen die Temperaturen auf bis zu 4 Grad an, Schnee und Regenschauer trüben jedoch die Stimmung.

Auch am Dienstag bleibt es bei maximal 5 Grad weitgehend bewölkt und regnerisch. Erst zur Wochenmitte hin ist Besserung in Sicht und der Wetterochs spricht am Mittwoch von Temperaturen nahe der 10-Grad-Marke. Auch gibt es dann wieder die Chance auf ein paar Sonnenstrahlen.

