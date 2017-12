Schnee und Eis sorgen für Verkehrsunfälle in der Region

In Ansbach schlitterte ein Sprinter in den Gegenverkehr - vor 1 Stunde

ANSBACH/HOF/BERNSTEIN - Am Freitag brach ein plötzliches Schneegestöber über die Region herein: Die Polizei Mittelfranken zählte etwa 90 Unfälle in wenigen Stunden. Im Landkreis Hof war dagegen ein Räumungsfahrzeug selbst in einen Unfall verwickelt.

Mit dem plötzlichen Schneefall am Freitagnachmittag hatten einige Autofahrer wohl nicht gerechnet. Ein 57-Jähriger Fahrer eines Sprinters war auf der B13 nahe Ansbach in Richtung A6 unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Sprinter kam von der Fahrbahn ab und touchierte einen vorfahrtsberechtigten Ford.

Laut ersten Informationen waren an dem Sprinter noch keine Winterreifen angebracht. Der Ford geriet daraufhin auf die Gegenfahrbahn und krachte in einen VW. Verletzt wurde laut Angaben der Polizei niemand.

Doch auch andere Fahrzeugteilnehmer hatten so ihre Probleme mit dem plötzlichen Schneefall. Ein Lkw scheiterte beim Hochfahren auf den Berg bei Leuterhausen im Landkreis Ansbach. Erst als ein zufällig vorbeifahrender Kreisbrandmeister Salz streute, konnte der Koloss den Berg bezwingen. Selbst in Nürnberg wurden die Autofahrer und Passanten am Freitagnachmittag von dem Schneegestöber überrumpelt.

Im Ansbacher Ortsteil Brodswinden kam ein 70-Jähriger mit seinem Pkw bergab ins Rutschen und prallte gegen eine Hausecke. Am Pkw entstand Totalschaden, das Haus wurde leicht beschädigt. Der Fahrer wurde mit Prellungen im Brustbereich ins Krankenhaus Ansbach gebracht. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 5300 Euro.

Nach einem Unfall auf der A3, bei dem zwei Lkw bei Neumarkt involviert waren, blieb die Strecke stundenlang gesperrt. Auf der Umleitungsstraße ST2240 kam es ebenfalls zum Verkehrschaos. Mehrere Fahrzeuge rutschten bei einer Anhöhe rückwärts.

Auch in Oberfranken kam es zu mehreren Unfällen. Im Landkreis Hof setzte die Eisglätte den Autofahrern auf der B173 zu. Einem Winterfahrzeug mit Salz im Gepäck, mit dem eigentlich die Fahrbahn wieder frei gemacht werden sollte, wurden die Wetterverhältnisse zum Verhängnis. Der Winterdienst rutschte in einen liegengebliebenen BMW. Die Insassen hatten den Pkw zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise schon verlassen, weshalb nur Blechschaden entstand.

Bei Bernstein im Landkreis Wunsiedel geriet am Freitag auf der Staatsstraße 2180 ein 18-Jähriger ins Schleudern. Er rutschte bei den winterlichen Straßenbedingungen in einen Graben und überschlug sich. Glücklicherweise blieb der junge Mann unverletzt.

