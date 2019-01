Schnee und Eis: Zum Samstag hin wird es winterlich

Wochenende beginnt mit ergiebigen Schneefällen, dann folgt der Regen - vor 14 Minuten

NÜRNBERG - Ein eisiger Wind und trostlos grauer Himmel machen den Aufenthalt im Freien am Freitag ziemlich ungemütlich. In der Nacht zum Samstag wird es dann in Franken zum vorerst letzten Mal richtig winterlich: Es kommt so einiges an Schnee herunter. Dann kommt wärmere Luft - und der Regen.

