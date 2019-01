Bereits seit etwa einer Woche kämpfen THW, Bundeswehr und Feuerwehr im Süden Bayerns gegen die Schneemassen. Nun rückt auch Hilfe aus dem restlichen Freistaat an. Am frühen Freitagmorgen sammelten sich in Bayreuth insgesamt 32 ehrenamtliche Helfer aus Oberfranken, die sich mit dem DLRG-Wasserrettungszug auf den Weg in das 344 Kilometer entfernte Traunstein machten. Auch die Helfer der THW-Ortsverbände Fürth, Nürnberg, Ansbach, Schwabach und Baiersdorf machten sich auf den Weg nach Oberbayern. © NEWS5 / Merzbach