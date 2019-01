Schneechaos in Bayern: Miesbach ruft Kastastrophenfall aus

Landkreis in Oberbayern lässt Schulen bis Freitag geschlossen - vor 33 Minuten

MIESBACH - Zugausfälle, geschlossene Schulen, umgestürzte Bäume: Das Winterwetter hat den Menschen im Süden Bayerns auch zu Wochenbeginn erhebliche Probleme bereitet. Im oberbayerischen Miesbach wurde nun der Kastastrophenfall ausgerufen: Die Schulen im Landkreis Miesbach sollen bis Freitag geschlossen bleiben.

Schneefälle in Bayern haben den Freistaat ins Chaos stürzen lassen. Der Landkreis Miesbach hat sogar den Katastrophenfall ausgerufen. © dpa/ Guido Kirchner



Wegen der heftigen Schneefälle hat das Landratsamt im oberbayerischen Miesbach den Katastrophenfall ausgerufen. Dies sei nötig, um die unterschiedlichen Einsatzkräfte besser zu koordinieren, erklärte eine Sprecherin.

Das Winterwetter hatte am Wochenende für Chaos im Süden Bayerns gesorgt. Am Montag gab es immer noch Beeinträchtigung auf regionalen Bahnstrecken. Sämtliche Schulen im Landkreis Miesbach nahe München sollen bis einschließlich Freitag geschlossen bleiben.

Mehrere Tote, hohe Lawinengefahr: Schneechaos hält an

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigte an, dass der Schneefall im Alpenraum und südlichen Alpenvorland zunächst nachlassen werde. Die Lawinengefahr sank am Montag in den Allgäuer, den Ammergauer und den Werdenfelser Alpen von der zweithöchsten Stufe 4 auf 3. Auch die Unwetterwarnung wurde aufgehoben.

Die Atempause wird jedoch von kurzer Dauer sein: Spätestens in der Nacht zum Mittwoch werde sich der Schneefall im Süden des Freistaats wieder intensivieren, erklärte ein DWD-Meteorologe. "Die nächste Unwetterwarnung für den Alpenrand steht bevor", sagte er.

Wintereinbruch sorgte für zahlreiche Unfälle in der Region

