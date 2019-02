Schneefall sorgt für Flugausfälle in Nürnberg und München

Lage vor allem in Süd- und Ostbayern angespannt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG/MÜNCHEN - Starke Schneefälle sorgen für Flugausfälle und Einschränkungen im Bahnverkehr in Bayern. Am Münchener Flughafen sind zahlreiche Verbindungen verspätet oder wurden annulliert. Auch am Airport Nürnberg bleiben Maschinen am Boden.

Am Flughafen Nürnberg fallen am Sonntag mehrere Fluge nach München aus. © News5/Grundmann



Am Flughafen Nürnberg fallen am Sonntag mehrere Fluge nach München aus. Foto: News5/Grundmann



Während am Münchener Flughafen Franz-Josef-Strauß zahlreiche Verbindungen verspätet sind oder gestrichen wurden, sind in Nürnberg lediglich drei Flüge der Lufthansa betroffen. Alle drei Maschinen sollten im Laufe des Tages Richtung München abheben. Aufgrund der schlechten Wettervorhersage mit starken Schneefällen wurden die Verbindungen jetzt aber annulliert. Die Unwetterzentrale Bayern rief für Süd- und Ostbayern die Warnstufen rot und orange aus. Dabei werden Neuschneemengen von 15 bis 30 Zentimeter erwartet. In der Metropolregion gilt eine Warnung wegen Straßenglätte durch Schnee und Matsch.

Wetter live: Experten rechnen mit starkem Schneefall

Auch bei der Deutschen Bahn kommt es zu Beeinträchtigungen. Wegen einer witterungsbedingten Störung an einer Weiche kommt es auf der Strecke Passau - München zwischen Plattling und Landshut zu Verzögerungen.

Auf den Straßen ist die Lage bis auf kleinere Blechschäden noch entspannt.

Bilderstrecke zum Thema Nacht(ge)schichten: Der Nürnberger Flughafen schläft nie Während es in vielen Städten ein Nachtflugverbot gibt, ist am Nürnberger Flughafen rund um die Uhr was los. Zum Auftakt einer neuen Serie über das Nürnberger Nachtleben haben wir den Albrecht-Dürer-Airport besucht.



evo