Schneegestöber sorgte in Franken für mehrere Unfälle

Vor allem in Unterfranken wurde die Polizei zu zahlreichen Einsätzen gerufen - vor 26 Minuten

NÜRNBERG - Heftige Schneefälle haben die Region am Sonntag noch einmal in den Winter zurückversetzt. Auf den Straßen brachten die eisigen Temperaturen manche Autofahrer in Schwierigkeiten.

Dichtes Schneetreiben wie hier in Fürth verwandelte am Sonntag manche Autofahrt in eine unkontrollierte Rutschpartie. © NEWS5 / Oßwald



Etwa 40 Unfälle zählte die Polizei in Unterfranken im Laufe des Vormittags. Viermal seien Personen dabei leicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher, ansonsten blieb es bei Blechschäden. Die meisten Schwierigkeiten gab es auf Nebenstraßen, die Autobahnen seien freigeblieben. Vor allem in der Rhön, aber auch rund um Würzburg, Schweinfurt und Aschaffenburg gerieten einige Autofahrer ins Rutschen. Am Nachmittag habe sich die Lage dann beruhigt.

Obwohl auch in Mittelfranken der Wintereinbruch für eine dicke Neuschneedecke sorgte, registrierte die Polizei hier keine Häufung von Zusammenstößen. "Wir hatten ein normales Unfallgeschehen", hieß es aus der Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken.

Am frühen Sonntagmorgen rutschte ein Pkw in der Nähe von Kalchreuth von der Fahrbahn und überschlug sich. Gegen Mittag sei auf der B8 bei Langenzenn ein Wagen aufgrund der Witterungsverhältnisse von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde dabei niemand.

