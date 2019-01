Schneemangel in der Region bereitet Langläufern Sorgen

In der Fränkischen Schweiz werden immer weniger Loipen gespurt - vor 1 Stunde

GÖSSWEINSTEIN - Schneeschuhwandern statt Langlaufen: Das Angebot in der Fränkischen Schweiz für Wintersportler verändert sich angesichts der immer häufiger werdenden schneearmen Winter. In einigen Orten hängt das Vergnügen gar vom Engagement eines Einzelnen ab.

Ein seltener Anblick: Eine Langläuferin ist auf der Loipe in Eichenstruth bei Betzenstein unterwegs. © Armin Tauber



So hat die Gemeinde Gößweinstein im Landkreis Forchheim das Spuren mit eigenen Loipengeräten schon vor Jahren aufgegeben. "Wir haben gar kein Gerät mehr", sagt Brigitte Zeilmann von der örtlichen Touristinfo. Langläufer verweist sie bei Schneefall auf die Nachbargemeinde Pottenstein (Landkreis Bayreuth). Hier werden noch zwei Loipen gespurt. Auch im nahegelegenen Betzenstein kann man noch langlaufen. Die Gemeinden sind jedoch auf ehrenamtliches Engagement angewiesen. So übernimmt in Pottenstein der örtliche Skiclub das Spuren der Loipen.

Im Raum Gräfenberg hängt das Wintersportvergnügen gar vom Engagement eines Einzelnen ab: Der 73-jährige Hermann Danter stellt das Spurgerät an, sobald ausreichend Schnee gefallen ist. Auch er erinnert sich an Zeiten, als sich noch vier Vereine um die Loipen im weitläufigen Gebiet zwischen Gräfenberg, Weißenohe, Thuisbrunn und Hiltpoltstein gekümmert haben.

Jetzt macht er einige Loipen im Alleingang, für Reparaturen am Gerät und das Benzin stellt er eine Spendenbox an den Wegen auf. "Das klappt eigentlich ganz gut", sagt er.

