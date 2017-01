Schneematsch hält sich hartnäckig

Woche bleibt stürmisch und regnerisch - Temperaturen steigen leicht an - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der Mittwoch startet bedeckt und wird stürmisch, insgesamt wird es milder. In den nächsten Tagen erwarten uns stürmische Böen und Schneematsch-Wetter.

Die Sonne macht sich in den nächsten Tagen rar. Es bleibt grau und stürmisch in Franken. © Federico Gambarini

Die Sonne macht sich in den nächsten Tagen rar. Es bleibt grau und stürmisch in Franken.

Die Wintertage mit klarem Himmel und Sonnenschein sind erst einmal vorbei. Der Regen wird im Lauf der Woche immer stärker zunehmen, wie kachelmannwetter.com vorhersagt. Dienstagabend ist der Himmel bedeckt und es weht nur wenig Wind. Nachts fallen die Temperaturen auf bis -8 Grad.

Am Mittwoch ist es morgens mit -6 Grad noch sehr kalt, ab dem Mittag könnte das Thermometer bis zu 2 Grad anzeigen. Der Himmel bleibt stark bewölkt, zudem werden teils stürmische Böen von bis zu 50 km/h erwartet, wie wetter.de und wetter.com verkünden. Schnee und Regen wechseln sich immer wieder ab. Vorsicht: Örtlich kann es zu Glätte kommen, warnt der Wetterochs. In der Nacht auf Donnerstag bleibt es mit 1 bis 2 Grad mild.

Bilderstrecke zum Thema

Kalt, kälter, 1963: Zahlreiche Winter trafen in den letzten Jahrzehnten Franken und Nürnberg. An ein paar Monate dürften sich viele Nürnberger sogar noch erinnern - und ein leichtes Frösteln fühlen. Ein Rückblick in Bildern auf die kältesten und härtesten Winter der letzten Jahrzehnte.