Schneeregen kommt: Franken nähert sich Gefrierpunkt

Bis zum Wochenende wird es noch einmal etwas kälter - vor 3 Stunden

NÜRNBERG - Der Winter kommt nach Franken: Pünktlich zur Eröffnung des Christkindlesmarkts zeigt sich das Wetter von seiner frostigen Seite. In den nächsten Tagen nähern wir uns zunehmend dem Gefrierpunkt - können am Freitag aber nochmal durchschnaufen und den Glühwein im Trockenen genießen.

Ab in die Tasche mit dem Regenschirm: In den nächsten Tagen erwarten uns Schneeschauer. © News5 / Grundmann



Regen, Regen und noch mehr Regen: Auch in der Nacht zum Mittwoch wird es nass, die Temperaturen sinken laut nordbayern.de-Wetterdienst dabei auf bis zu 1 Grad ab - am Morgen ist also bibbern angesagt. Warum? Das weiß der Wetterochs: "Feuchtkalte Meeresluftmassen" bestimmen das Wetter.

Spätestens am Donnerstag erwarten uns erste Schneeregen- oder Schneeschauer, denn die Temperaturen erreichen in der Nacht den Nullpunkt. Im Laufe des Tages bleibt es wechselnd bis stark bewölkt, das Thermometer steigt auf maximal 4 Grad.

Auch am Freitag bleibt es laut Wetter.com weiterhin kalt und das Thermometer fällt unter den Gefrierpunkt. Es bleibt jedoch für den Rest des Tages trocken - das ist kurz vor dem Wochenende und pünktlich zur Eröffnung des Christkindlesmarkts ja immerhin eine gute Nachricht.