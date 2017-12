Schneeregen und Kälte bestimmen das Wochenende

Kaum Besserung in Sicht: Es bleibt weiterhin schmuddelig - vor 38 Minuten

NÜRNBERG - Der dritte Advent steht schon vor der Tür, aber von echtem Winterwetter fehlte jede Spur. Vom Schneeregen am Samstagmittag mal abgesehen, bleibt es für den Rest des Wochenendes überwiegend grau und nasskalt.

Die dichte Wolkendecke reißt erst ab Mittwoch wieder auf. Foto: dpa



Wie uns wetter.de verrät, ist am Samstag mit Temperaturen um 0 bis 1 Grad zu rechnen, dabei kann es hin und wieder etwas schneien. Dazu strömt noch kalter Wind aus dem Norden zu uns, der bis zum Ende des Wochenendes anhalten wird.

Sonntags ist mit identischen Verhältnissen zu rechnen, nur dass es überwiegend trocken bleibt und das Regenrisiko sehr gering ausfällt. Mit maximal 2 Grad bleibt es ebenfalls sehr kalt, morgens ist auf den Straßen mit Glätte zu rechnen.

Die neue Woche startet nasskalt: Schon am Montagmorgen ist mit Schneeregen zu rechnen, welcher im Tagesverlauf in Schnee übergeht. Aufgrund der Temperaturen von 1 bis 2 Grad sollte er aber nicht lange liegen bleiben. Am Dienstag sinken die Temperaturen erstmals wieder auch tagsüber unter den Gefrierpunkt, es bleibt allerdings beim bewölkten Himmel.