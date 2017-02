Schneise der Verwüstung: Diese Stürme wüteten in Franken

Umgestürzte Bäume, umgekippte Lastwagen und abgedeckte Dächer - vor 35 Minuten

NÜRNBERG - Sie sind weit über Hundert Stundenkilometer schnell und hinterlassen auf ihrem Weg ein einziges Trümmerfeld: Orkanstürme. In den vergangenen Jahren richteten Stürme wie Wiebke, Lothar und Kyrill verheerende Schäden in ganz Deutschland an. Wir haben die heftigsten Stürme der Region zusammengefasst.

Bilderstrecke zum Thema Lothar, Kyrill, Egon: Die heftigsten Stürme in der Region In den vergangenen Jahren richteten zahlreiche Stürme und Orkantiefs in Deutschland verheerende Schäden an. Auch Franken war mehrfach betroffen. Orkan Lothar, der im Dezember 1999 eine Schneise der Verwüstung hinterließ, galt damals als "Jahrhundertsturm". Ihm folgten weitere zerstörerische Winterstürme.



Julia Bluhm

Mail an die Redaktion