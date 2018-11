"Schnuppertage" der Krankenpflegeschule wurden gut angenommen

NEUSTADT/AISCH - Mit Einblicken in ihren Berufsalltag warben Auszubildende für die Krankenpflege. Die Berufsfachschule in Scheinfeld veranstaltete dazu "Schnuppertage" in den Kliniken Neustadt, Bad Windsheim und Ochsenfurt und erfuhr von Teilnehmern ein positives Feadback.

Jannis wurde beim "Schnuppertag Krankenpflege" mit Infusionen vertraut gemacht.



Im Eingangsbereich der Klinik Neustadt war von Lehrkräften und Auszubildenden im zweiten Jahr der Berufsfachschule ein Empfang mit ersten Informationen und dem Start zu sechs auf drei Etagen verteilten Stationen eingerichtet. Cynthia Monteiro ließ dort im legeren Gespräch wissen, dass sie eine ständig begeistert über diesen Beruf erzählende Freundin für die Krankenpflege interessiert habe. Bei Vanessa Wirth schien diese vielleicht Erbgut zu sein, da es in der Familie Pflegekräfte gab, wie sie es schmunzelnd wissen ließ. Beide junge Frauen haben ihre Entscheidung nie bereut und sollten mit dem begeisterten Erzählen über "die Arbeit mit Menschen" bei der "jeder Tag etwas Neues bringt", die besten Werber für ihren Beruf und die Berufsfachschule sein, in der aktuell das Bewerbungsverfahren für 2019 läuft.

Schulleiterin Elisabeth Derrer: "Man kann sich jederzeit bei uns bewerben". Interaktive Pflegesimulatoren Die Ausbildung dauert drei Jahre in Klassen mit durchschnittlich 30 angehenden Pflegekräften. Im ersten Lehrjahr mit dem jetzt möglichen Zugang von bis zu 35 SchülerInnen erfolgt ein halbes Jahr Praxis auf einer Klinikstation, was sich nach Auskunft von Lehrkräften mit der Integration in die täglichen Arbeitsabläufe bestens bewährt habe, um "möglichst viel mitzubekommen". Mit einer an der Schule neu eingerichteten und an Krankenpflegeschulen noch seltenen Lernwerkstatt (Skillslab) einem so genannten „Fertigkeitslabor“ mit interaktiven Pflegesimulatoren werden zudem realitätsnah praktische Fertigkeiten vermittelt.

Interessenten gaben positives Feedback

Für die "Schnuppertage" haben Auszubildende aus dem zweiten Jahrgang das Programm mit den verschiedenen Stationen selbst entwickelt. An diesen sollte die Möglichkeit bestehen, "typische Tätigkeiten kennenzulernen und unter Anleitung durchzuführen", also eigene Fähigkeiten und Talente zu testen. So machten etwa Lisa und Sophie den schon in der Feuerwehr aktiven Jannis mit Infusionen vertraut, der den Pflegeberuf auf dem Plan hat, sich später vielleicht auch im Rettungsdienst engagieren möchte. Auch bei diesen beiden jungen Frauen kam überzeugend die Freude rüber, Menschen zu helfen und dafür "viel zurück zu bekommen", wie es Cynthia und Vanessa schon vielfach erfahren haben. Männer werden verwöhnt An anderen Stationen ging es unter anderem um "Vitalzeichen" (wie Blutdruck) und deren Dokumentation, um den Verbandswechsel, Lagerung und "Essen eingeben" oder das Baden von Säuglingen. Bei der Reanimation und ersten Hilfe waren Manuel und Timo eingesetzt und repräsentierten die deutlich weniger Männer in der Krankenpflegeausbildung, die aber mit gleicher Empathie bei der Sache sind und dem Vernehmen nach von den Klassenkameradinnen verwöhnt werden.

Gute Aussichten also für Jannis, der, wie die anderen Besucher ein seine Teilnahme am "Schnuppertag" bestätigendes Zertifikat erhielt, das den Bewerbungsunterlagen beigefügt werden kann. "Die Interessenten gaben ein positives Feedback. Sie fühlten sich gut informiert über den vielfältigen Beruf und konnten sich aufgrund der interessanten Vorträge und Vorführungen der Schülerinnen und Schüler des Kurs 55 der Krankenpflegeschule Scheinfeld ein gutes Bild von dem Beruf machen", zog Schulleiterin Derrer ein zufriedenes Fazit des Aktionstages in Kooperation von Berufsfachschule und Kliniken des Landkreises sowie der "Main-Klinik". Über die Ausbildung informiert auch die Homepage www.klinkiken-nea.de/schule der Krankenpflegeschule in Scheinfeld, die seit über 50 Jahren junge engagierte Menschen auf das Berufsleben als aktuell dringend gesuchte "Gesundheits- und Krankenpfleger/in" vorbereitet.

