Schock im Supermarkt: Giftspinne bei Bananen gefunden

BAYREUTH - Ein Riesen-Horror für die Mitarbeiter: In einem Supermarkt in Bayreuth wurde zwischen Bananenkisten eine hochgiftige Spinne gefunden. Wie das gefährliche Kerlchen in den Laden gelangte, ist noch unklar.

Diese Spinne fanden Mitarbeiter am Samstag in einem Supermarkt in Bayreuth. © Feuerwehr Bayreuth



Mitarbeiter eines Bayreuther Supermarktes haben am Samstag eine Giftspinne zwischen mehreren Bananenkisten gefunden. Die Feuerwehr fing den gefährlichen Gast schließlich ein. "Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um eine hochgiftige und sehr aggressive Spinnenart", teilte sie mit. Das Tier war laut Feuerwehr Bayreuth rund zehn Zentimeter lang.

Die Feuerwehrkräfte fingen das zehn Zentimeter große Tier ein. © Feuerwehr Bayreuth



Nach einer ausgiebigen Untersuchung des gesamten Lebensmittellagers konnten die Retter Entwarnung geben - weitere tierische Überraschungen waren nicht zu finden.

