Schoko-Laster brennt nach Unfall auf A3 komplett aus

Die beteiligten Fahrer konnten sich gerade noch rechtzeitig retten - vor 1 Stunde

ASCHAFFENBURG - In den frühen Morgenstunden des Dienstags ging ein mit Schokolade beladener Laster auf der A3 in Flammen auf. Zuvor war der Fahrer des Lastwagens an der Raststätte Spessart-Süd bei Weibersbrunn auf einen am Straßenrand stehenden Lkw aufgefahren.

Gegen 1 Uhr wollte der Fahrer eines mit Schokolade beladenen Lastwagens an der Raststätte Spessart-Süd Halt machen. Dabei stieß er mit einem Sattelzug zusammen, der an der Zufahrt des Rasthofes geparkt war. Durch den Aufprall knickte das Führerhaus des Schoko-Lasters ein. Die Zugmaschine fing durch den auslaufenden Diesel sofort Feuer. Beide Lastwagenfahrer konnten sich gerade noch rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Der Fahrer des parkenden Lkw gab nach dem Unfall gegenüber der Polizei an, kurz für eine Pause Halt auf der Fahrspur gemacht zu haben. Der Unfallverursacher musste von den Rettungskräften mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Der 46-jährige Fahrer des auffahrenden Lastwagens kam ohne Blessuren davon. Aufgrund der aufwendigen Löscharbeiten, die sich bis 4.30 Uhr hinzogen, musste die Autobahn in beide Richtungen für Stunden gesperrt werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ungefähr 500.000 Euro.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.