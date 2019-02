Schon 500.000 Unterschriften für das Bienen-Volksbegehren

Frist läuft noch bis zum 13. Februar - vor 21 Minuten

NÜRNBERG - Die Hälfte ist geschafft: Knapp eine halbe Million Wahlberechtigte haben bereits in Bayerns Rathäusern für das Volksbegehren Artenvielfalt unterschrieben. Das teilten die Initiatoren des Begehrens, das unter dem Slogan "Rettet die Bienen" läuft, am Dienstag mit.

Hummeln, Feldhasen, Schmetterlinge: Per Volksbegehren soll Bayern zum Schutz der Artenvielfalt verplichtet werden. Worum es genau geht, wer dahinter steckt und wie es um den hiesigen Artenschutz steht.

Damit haben sich bis Tag fünf der zweiwöchigen Eintragungsfrist etwa fünf Prozent der Wahlberechtigten in Bayern für das Begehren eingetragen - damit dieses erfolgreich ist, müssen zehn Prozent im Freistaat unterschreiben.

Für die Verantwortlichen sind die aktuellen Zahlen, die die Rathäuser gemeldet haben, "erste ermutigende Zwischenergebnisse." Die Eintragungsfrist für das Volksbegehren läuft noch bis einschließlich 13. Februar.

"Meine Enkel sollen auch etwas von dieser schönen Welt haben", meint eine Passantin in der Nürnberger Innenstadt. Sie spricht auf das Volksbegehren "Rettet die Bienen" an, das am Donnerstag im Freistaat gestartet ist. Es braucht ein Umdenken, da sind sich die meisten Nürnberger einig. Doch ist diese Aktion der richtige Weg? Wir haben nachgehakt!